Hà Nội: Tăng tốc thi công hồ điều hòa Chèm

Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Chèm với diện tích khoảng 9ha và tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, được kỳ vọng bổ sung năng lực điều tiết, trữ nước, góp phần giảm ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Mục tiêu chính của công trình là điều tiết nước mưa, tăng khả năng trữ nước và hỗ trợ tiêu thoát trong những thời điểm mưa lớn, qua đó giảm áp lực cho hệ thống thoát nước khu vực.

Theo thiết kế, khu vực hồ không chỉ đảm nhiệm chức năng điều hòa nước mà còn được đầu tư hệ thống đường dạo, chiếu sáng và cây xanh cảnh quan. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tăng diện tích không gian xanh, cải thiện khí hậu khu vực và tạo cảnh quan sinh thái, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Điều kiện quan trọng để dự án tăng tốc thi công là công tác giải phóng mặt bằng. Ngày 21-3, UBND phường Đông Ngạc đã bàn giao 100% mặt bằng cho Ban Quản lý dự án. Toàn bộ mặt bằng sau đó được bàn giao cho đơn vị thi công.

Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Chèm là công trình chống ngập khẩn cấp.

Hiện Ban Quản lý dự án đang phối hợp với UBND phường Đông Ngạc hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng làm cơ sở chi trả cho người dân. Đến nay, UBND phường Đông Ngạc đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 142/167 hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án.

Trên công trường, các hạng mục đang được triển khai đồng loạt.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công tăng cường nhân lực, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Việc đẩy nhanh tiến độ được thực hiện song song với yêu cầu kiểm soát chất lượng, khối lượng, bảo đảm công trình hoàn thành theo kế hoạch.

Ghi nhận tại công trường cho thấy, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các hạng mục được triển khai theo nhiều mũi, hướng tới mục tiêu đưa dự án về đích trong quý IV-2026.

Khi hoàn thành, hồ điều hòa Chèm sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình hồ theo quy hoạch thoát nước của thành phố, tăng khả năng trữ và điều tiết nước, nâng cao năng lực tiêu thoát, góp phần giảm ngập úng và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Chèm nằm trong hệ thống các công trình điều hòa nước đang được đầu tư tại khu vực phía Tây Hà Nội. Cùng với hồ Liên Mạc 1 (phường Thượng Cát) có quy mô khoảng 13ha, hai công trình được kỳ vọng hình thành thêm những không gian mặt nước, cây xanh quan trọng, đồng thời là giải pháp cấp thiết, góp phần điều tiết nước mưa, giảm tải cho hệ thống thoát nước đô thị Thủ đô.