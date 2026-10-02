Hà Nội: Tăng tốc thi công 7 cầu qua sông Hồng phục vụ APEC 2027

Dự án xây dựng cầu Hồng Hà thuộc tuyến đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội, chính thức được khởi công ngày 31/10/2025 và quyết tâm đưa vào sử dụng trong tháng 11/2027, vượt tiến độ từ 4-5 tháng theo kế hoạch ban đầu đề ra. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Thành phố yêu cầu giám sát chặt tiến độ từng công trình, tập trung xử lý các phần việc còn vướng về mặt bằng và tăng cường ứng dụng máy móc, công nghệ hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thi công.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Thống kê thành phố Hà Nội, 7 dự án gồm cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Các công trình đang được đẩy nhanh thi công, trong đó cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở có khối lượng thực hiện đạt trên 45% giá trị hợp đồng.

Tại dự án cầu Hồng Hà, khối lượng thi công lũy kế đạt khoảng 1.862 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 3.975 tỷ đồng, tương đương 46,9%, không bao gồm chi phí dự phòng. Cầu Mễ Sở đạt 814,8 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 1.800 tỷ đồng, tương đương 45,2%, không bao gồm chi phí dự phòng.

Đối với cầu Trần Hưng Đạo, khối lượng thi công đạt 2.535 tỷ đồng, tương đương 34,8% giá trị hợp đồng. Cầu Vân Phúc đạt 696,4 tỷ đồng, bằng 30,3% giá trị hợp đồng. Đây là những công trình đang được tập trung nguồn lực để tiếp tục nâng khối lượng thực hiện, đáp ứng mục tiêu tiến độ chung của nhóm dự án cầu vượt sông Hồng.

Cầu Tứ Liên có khối lượng thi công lũy kế đạt 1.922 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 9.418 tỷ đồng, tương đương 20,4%, không gồm chi phí dự phòng. Dự án cầu Thượng Cát đạt 864,7 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 5.350 tỷ đồng, tương đương 16,2%. Tại cầu Ngọc Hồi, giá trị khối lượng thi công đạt khoảng 678,3 tỷ đồng.

Công trường cầu Trần Hưng Đạo duy trì 28 mũi thi công ngày đêm với 700 người và hơn 120 máy móc, thiết bị. Ảnh: Vân Sơn/Báo Tin tức và Dân tộc.

Về mặt bằng, báo cáo cho biết 100% mặt bằng theo chỉ giới dự án đã được bàn giao. Tuy nhiên, tại cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo vẫn còn một số nội dung liên quan đến phá dỡ công trình, di chuyển hạ tầng kỹ thuật cần tiếp tục xử lý. Riêng cầu Thượng Cát cần giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 1,1 ha do điều chỉnh dự án.

Những phần việc này cần được giải quyết kịp thời để tạo điều kiện cho nhà thầu tổ chức thi công liên tục, đồng bộ các hạng mục. Cùng với tăng khối lượng xây lắp, việc hoàn tất phá dỡ công trình, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và bàn giao phần diện tích bổ sung là yêu cầu đặt ra để bảo đảm tiến độ các dự án.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan giám sát tiến độ 7 cây cầu theo “đường găng”, cập nhật báo cáo theo tuần, tháng; đồng thời chú trọng ứng dụng máy móc, công nghệ hiện đại để rút ngắn thời gian thi công. Việc theo dõi sát những hạng mục quyết định tiến độ hoàn thành sẽ giúp kịp thời xác định vướng mắc, tập trung xử lý các công việc có nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch chung.

Trong những tháng cuối năm 2026, Hà Nội xác định đầu tư công và xây dựng là động lực trực tiếp, có tính chủ động cao nhất. Thành phố tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư cụ thể hóa tiến độ giải ngân đến từng dự án, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu; ưu tiên nguồn lực cho Vành đai 4, các cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị và các công trình chống ngập.

Việc đẩy nhanh 7 dự án cầu qua sông Hồng hướng tới mục tiêu phục vụ Hội nghị APEC 2027, đồng thời góp phần tăng năng lực kết nối hai bờ sông, giảm áp lực cho các cầu hiện hữu và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô.