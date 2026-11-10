Hà Nội tăng tốc tháo gỡ điểm nghẽn giao thông
Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng của năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội, trong lĩnh vực giao thông, thành phố đã xử lý được 42/51 điểm ùn tắc. Cùng với đó, lực lượng liên ngành cũng thực hiện các giải pháp tổ chức lại giao thông, đẩy nhanh tiến độ cải tạo hạ tầng, mở rộng mặt đường tại nhiều tuyến phố, từng bước nâng cao năng lực lưu thông và giảm áp lực giao thông đô thị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tang-toc-thao-go-diem-nghen-giao-thong-246261110162603479.htm