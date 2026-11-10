Hà Nội tăng tốc tháo gỡ 5 điểm nghẽn, tạo chuyển biến từ cơ sở

Khơi thông những điểm nghẽn từ cơ sở

Tại phường Hoàng Liệt, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị được duy trì thường xuyên, tập trung vào tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, dừng, đỗ phương tiện sai quy định.

Công an phường Hoàng Liệt xử lý xe ô tô dừng, đỗ không đúng quy định. (Ảnh: HL).

Từ ngày 15/12/2025 đến 30/10/2026, Công an phường đã xử lý 1.137 trường hợp vi phạm, tổng số tiền hơn 450 triệu đồng.

Đại úy Nguyễn Duy Kiên, Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hoàng Liệt cho biết, lực lượng Công an phường xác định việc bảo đảm trật tự đô thị phải được thực hiện thường xuyên, không chỉ tập trung trong các đợt cao điểm.

Công an phường chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở tại những khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định. Quan điểm xuyên suốt là kiên quyết xử lý các hành vi cố tình vi phạm, tái phạm, đồng thời tạo điều kiện để người dân hiểu, tự giác chấp hành.

Để giải quyết tình trạng cấp bách tại các nút giao, tuyến đường thường xuyên ùn ứ, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đang chuẩn bị thi công dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông tại một số khu vực, trong đó có phương án xén hè, mở rộng mặt đường trên 7 tuyến phố: Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Khuất Duy Tiến, Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám.

Theo phương án được phê duyệt, việc cải tạo tập trung vào trục Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương - Tố Hữu. Đây là trục giao thông hướng tâm có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn ứ, đặc biệt vào giờ cao điểm. Việc mở rộng làn đường xe chạy, điều chỉnh tổ chức giao thông được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực thông hành, giảm áp lực cho toàn tuyến.

Nhiều công trình hạ tầng hoàn thành

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội, công tác chỉ đạo, điều hành giải quyết các điểm nghẽn được triển khai theo hướng rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ và kết quả đầu ra. Thành phố đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý trực tiếp những vấn đề phát sinh, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Trong lĩnh vực giao thông, kết quả nổi bật là thành phố đã giải quyết 42/51 điểm ùn tắc, số vụ tai nạn giao thông giảm 17,58%. Đây là chuyển biến đáng ghi nhận trong bối cảnh nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng, trong khi nhiều công trình hạ tầng lớn đang được triển khai đồng thời trên địa bàn.

Cùng với xử lý những điểm ùn tắc cụ thể, Hà Nội tập trung đầu tư, hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối. Đến hết tháng 10/2026, có 13/14 dự án trọng điểm theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội được khởi công trên thực địa; 8/14 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Các dự án tập trung vào những công trình cầu vượt sông Hồng, đường vành đai, trục hướng tâm và các tuyến kết nối quan trọng. Đây là những công trình có vai trò mở rộng không gian phát triển, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực, từng bước giảm áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu.

Đối với điểm nghẽn úng ngập, thành phố đã hoàn thành và đưa vào vận hành 10 dự án, công trình khẩn cấp. Việc bổ sung các công trình thoát nước, điều tiết và tiêu thoát nước góp phần nâng cao năng lực ứng phó tại những khu vực thường xuyên chịu áp lực khi mưa lớn.

Cùng với các công trình đã hoàn thành, Hà Nội tiếp tục triển khai các dự án hồ điều hòa và hệ thống hỗ trợ kiểm soát ngập lụt, hướng tới giải pháp có tính liên kết, lâu dài, thay vì chỉ xử lý tình huống khi xảy ra mưa lớn.

Trong 2 tháng cuối năm 2026, thành phố xác định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình chống ngập, trong đó có hồ điều hòa Liên Mạc 1 và hồ điều hòa Chèm. Tiến độ thi công phải gắn với nghiệm thu, thanh toán và thường xuyên kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện.

Ở lĩnh vực môi trường, hạ tầng thu gom, xử lý nước thải của Hà Nội tiếp tục được bổ sung năng lực. Hiện thành phố có 8 nhà máy xử lý nước thải đi vào hoạt động. Đặc biệt, việc đưa Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá vào vận hành đã nâng tổng công suất xử lý nước thải toàn thành phố lên 591.900m³/ngày đêm, đáp ứng 52,8% lượng nước thải đô thị.

Tại lưu vực 4 dòng sông nội đô gồm Tô Lịch, Lừ, Sét và Kim Ngưu, tỷ lệ xử lý nước thải đạt khoảng 87%. Kết quả này tạo cơ sở để từng bước giảm lượng nước thải chưa qua xử lý xả ra môi trường, cải thiện chất lượng nước tại các dòng sông nội đô.

Tuy nhiên, để xử lý căn cơ ô nhiễm môi trường nước, thành phố vẫn cần tiếp tục hoàn thiện các dự án thu gom, xử lý nước thải trên từng lưu vực. Riêng hệ thống thu gom nước thải sông Lừ dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Đây là nhóm công trình đòi hỏi thời gian đầu tư dài, song có tác động trực tiếp đến chất lượng môi trường và đời sống dân cư.

Đối với lượng rác tồn lưu lớn tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thành phố đang nghiên cứu phương án ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện, kết hợp phân loại, thu hồi tài nguyên và hoàn nguyên mặt bằng. Đây mới là phương án được đề xuất, nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề môi trường kéo dài, có quy mô lớn, đòi hỏi phải lựa chọn công nghệ phù hợp và bảo đảm các yêu cầu về môi trường.

Bên cạnh những dự án quy mô thành phố, công tác quản lý môi trường tại khu dân cư, công trường xây dựng và các tuyến đường cũng cần được duy trì thường xuyên. Việc kiểm soát hoạt động vận chuyển vật liệu, tập kết chất thải, xử lý tình trạng vật liệu rơi vãi, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng an toàn giao thông là trách nhiệm trực tiếp của chính quyền cơ sở.

Việc cải tạo, mở rộng mặt đường trên 7 tuyến phố được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khai thác hạ tầng giao thông (Ảnh: Quang Thái).

Rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả

Những kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm cho thấy Hà Nội đang từng bước chuyển trọng tâm từ xử lý từng vụ việc riêng lẻ sang triển khai các giải pháp đồng bộ, kết hợp giữa đầu tư hạ tầng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Đối với giao thông, bên cạnh việc tiếp tục xử lý những điểm ùn tắc chưa được giải quyết, thành phố phải đẩy nhanh các dự án vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị. Đây là những công trình có ý nghĩa lâu dài đối với tổ chức không gian giao thông của Thủ đô.

Trong 2 tháng cuối năm 2026, UBND thành phố xác định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, công trình hạ tầng trọng điểm và những nhiệm vụ có khả năng tạo chuyển biến trực tiếp đối với đời sống dân sinh.

Theo đó, Sở Xây dựng, các ban quản lý dự án và UBND cấp xã được yêu cầu tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp trên phần mặt bằng đã bàn giao; quản trị tiến độ theo đường găng, ưu tiên các tuyến vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị, công trình chống ngập, xử lý nước thải và nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, tiến độ thực hiện phải được theo dõi bằng khối lượng thi công, nghiệm thu và thanh toán thực tế; không đánh đồng kết quả giải ngân với giá trị xây lắp. Các đơn vị liên quan phải báo cáo hằng tuần về khối lượng thực hiện, khó khăn phát sinh và những nội dung cần cấp có thẩm quyền quyết định. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm khắc phục tình trạng chậm tiến độ do thiếu phối hợp hoặc chậm xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đối với các công trình giao thông, việc tổ chức thi công cần đi đôi với điều tiết giao thông khoa học, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Trong lĩnh vực môi trường, cần tiếp tục hoàn thiện các dự án thu gom, xử lý nước thải, triển khai phương án xử lý chất thải phù hợp, kiểm soát hoạt động vận chuyển, tập kết vật liệu và duy trì vệ sinh tại khu dân cư.

Với trật tự đô thị và an toàn thực phẩm, yêu cầu xuyên suốt là tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm gắn với trách nhiệm cụ thể của từng địa bàn, từng đơn vị. Kết quả không chỉ được đánh giá qua số trường hợp xử phạt mà còn ở khả năng duy trì trật tự, ngăn chặn vi phạm tái diễn và kiểm soát nguy cơ ảnh hưởng đến cộng đồng.