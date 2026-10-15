Hà Nội tăng tốc tạo quỹ đất sạch cho các dự án công nghệ cao

Tạo quỹ đất sạch cho các dự án mới

Quy hoạch, đất đai và giải phóng mặt bằng đang được Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội (Ban Quản lý) xác định là những nội dung cần tập trung xử lý để thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn.

Trong những tháng cuối năm, Ban Quản lý yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghệ cao, khu công nghiệp tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư. Các khó khăn về đất đai, quy hoạch và hạ tầng phải được phối hợp xử lý với sở, ngành và chính quyền địa phương, tránh kéo dài tiến độ dự án.

Yêu cầu này đã được cụ thể hóa tại Thông báo 2587/TB-CNCCN về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; trong đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng, Trưởng ban Ban Quản lý giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng với “KPI” cụ thể tới từng khu, gắn với thời điểm triển khai hạ tầng và thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

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Tại Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội, chủ đầu tư được yêu cầu hoàn thành phần diện tích còn lại, xử lý khu vực mồ mả, di chuyển công trình ngầm, nổi, hoàn trả hệ thống thủy lợi và xử lý các tuyến điện 22 kV, 110 kV. Mục tiêu là hoàn thiện hạ tầng để thu hút dự án thứ cấp từ đầu năm 2027.

Khu công nghiệp Phú Hà đặt mục tiêu giải phóng khoảng 100 ha trong năm 2026, hoàn thành toàn bộ trong quý I/2027. Tại Khu công nghiệp Đông Anh, khoảng 2.400 tỷ đồng được chủ đầu tư cam kết bố trí cho giải phóng mặt bằng, với mục tiêu hoàn thành trong năm nay.

Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn được yêu cầu tập trung giải phóng 6 ô đất tiếp giáp tuyến đường vào khu công nghiệp, tiến tới hoàn thành toàn bộ mặt bằng dự án trước cuối năm.

Tại các khu công nghiệp đang hoạt động, những phần mặt bằng còn vướng cũng tiếp tục được xử lý cùng với các tồn tại về hạ tầng và môi trường. Riêng Khu công nghiệp Quang Minh phải đẩy nhanh giải phóng mặt bằng lô số 5 và tuyến đường kết nối đường gom Võ Văn Kiệt; hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

Để kiểm soát tiến độ, các chủ đầu tư phải lập kế hoạch theo tuần, tháng, quý. Nhóm công tác trực tuyến được duy trì để theo dõi, đôn đốc hằng tuần. Ban Quản lý yêu cầu thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Mục tiêu xuyên suốt là sau giải phóng mặt bằng phải hình thành được quỹ đất có thể triển khai hạ tầng và đưa vào thu hút đầu tư, nhất là các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch và dự án có giá trị gia tăng cao.

Dồn lực giải phóng mặt bằng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND Thành phố đặt ra trong năm 2026. Mặt bằng chưa được giải phóng toàn bộ là một trong những điểm nghẽn “đầu vào”, làm gián đoạn không gian phát triển và kéo dài thời gian chuẩn bị các dự án quy mô lớn.

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Tính đến hết tháng 9/2026, tổng diện tích đất đã giải phóng mặt bằng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là khoảng 1.506,54/1.586 ha, đạt 94,98% tổng diện tích theo quy hoạch. Diện tích còn lại chưa giải phóng mặt bằng là khoảng 79,46 ha, trong đó: trên địa bàn xã Hoà Lạc 76,80 ha (đất của hộ dân khoảng 60,0 ha và khoảng 16,8 ha đất doanh nghiệp); diện tích chưa giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Phú Cát 2,66 ha. Ban Quản lý đang phối hợp với các xã Hòa Lạc, Phú Cát hoàn thiện hồ sơ, chi trả, thu hồi, phá dỡ và bàn giao mặt bằng sạch theo từng khu vực ưu tiên.

Cùng với đất đai, mặt bằng, các điều kiện phục vụ hoạt động của khu công nghệ cao cũng được hoàn thiện. Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng số dùng chung, phủ sóng 5G, phát triển trung tâm dữ liệu và hệ thống giám sát thông minh.

Không gian Khu công nghệ cao Hòa Lạc được tổ chức theo hướng lấy R&D làm hạt nhân, kết nối giáo dục - đào tạo, nghiên cứu - phát triển với sản xuất công nghệ cao. Hạ tầng dịch vụ như nhà ở, tiện ích và giao thông công cộng cũng được bổ sung nhằm tạo điều kiện sống, làm việc và giữ chân chuyên gia.

Trong thời gian giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư, Ban Quản lý yêu cầu kiểm soát chặt diện tích đất trống, không để phát sinh các điểm đổ thải, phế thải ảnh hưởng môi trường và hình ảnh Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.