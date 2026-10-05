Hà Nội tăng tốc quý IV, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026

Hà Nội tăng tốc, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026. (Ảnh: Nguyệt Anh)

Chiều 5/10, UBND TP. Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026.

Gắn tăng trưởng với an sinh xã hội

Báo cáo của UBND TP. Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tiếp tục có nhiều đổi mới, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

Năm 2026 là năm đầu triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng để Thủ đô bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, bền vững. Thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên.

UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND, chuyển mạnh phương thức điều hành sang quản trị bằng mục tiêu, lượng hóa kết quả đầu ra và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đầu mối. Trong quý III, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy đầu tư công, đầu tư tư nhân và FDI gắn với đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược; xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, thu hồi dự án kém hiệu quả, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng và thúc đẩy thị trường bất động sản, nhà ở xã hội phát triển ổn định.

Kết quả, GRDP quý III-2026 ước tăng 10,02%, lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026, cao hơn đáng kể mức tăng 8,20% của quý III-2025. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% cùng kỳ năm 2025 và cao hơn so với kết quả 6 tháng đầu năm.

Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 9,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,28%. Đáng chú ý, xây dựng tăng 10,89%, trở thành một trong những ngành tăng nhanh nhất. Quy mô GRDP 9 tháng theo giá hiện hành đạt khoảng 1.294,9 nghìn tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ, với khu vực dịch vụ chiếm 67,64%; công nghiệp - xây dựng chiếm 20,60%.

Khu vực dịch vụ tiếp tục là trụ đỡ lớn nhất của nền kinh tế, đóng góp hơn 6 điểm phần trăm vào tăng trưởng 9 tháng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Du lịch đón khoảng 27,5 triệu lượt khách, tăng 6,2%; trong đó khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%.

Đầu tư và xây dựng tiếp tục tăng tốc. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; riêng quý III đạt khoảng 194,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5%. Lũy kế giải ngân đến hết ngày 30-9 đạt 115.574 tỷ đồng, bằng 96,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 69,91% kế hoạch thành phố giao đến nay.

Hạ tầng giao thông, đô thị tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng. Thành phố đang cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô thông qua việc lập 125 quy hoạch các cấp và đôn đốc triển khai 50 bản ghi nhớ xúc tiến đầu tư. Trong đó có 84 dự án hạ tầng chiến lược với tổng quy mô 330.458 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuyến Vành đai 4 giải ngân đạt 88,30%; tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đã hoàn thành khoan hầm; các cầu lớn vượt sông Hồng đang được triển khai tích cực. Cùng với đó, 10/10 công trình tiêu thoát nước khẩn cấp đã vận hành hiệu quả, góp phần giảm ngập úng.

Bên cạnh phát triển kinh tế, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Thành phố dự kiến cung ứng 24.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026. Có 160.981 lao động được giải quyết việc làm, đạt 94,14% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,48%.

Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt không ít khó khăn. Để đạt mục tiêu GRDP cả năm trên 11%, quy mô giá trị tăng thêm trong quý IV phải rất lớn. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể còn cao, lần lượt 26,1 nghìn và 10,6 nghìn doanh nghiệp. Tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%. Xuất khẩu chưa đạt kỳ vọng khi một số nhóm hàng chủ lực còn suy giảm. Trong khi đó, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%, giá nhà ở, điện, nước, giáo dục và vật liệu xây dựng tăng khá cao, tạo thêm áp lực lên chi phí sản xuất và sức mua.

Chánh văn phòng, Người phát ngôn UBND TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết chủ trì họp báo. (Ảnh: Đình Hiệp)

Tăng tốc trong quý IV

Trong 3 tháng cuối năm, Hà Nội xác định yêu cầu trọng tâm là phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt “hai con số”. Trên cơ sở kết quả tăng trưởng quý III, thành phố sẽ rà soát phần tăng trưởng còn thiếu, xác định rõ giá trị tăng thêm cần tạo ra trong quý IV, phân rã kịch bản theo 3 phương án cao, trung bình, thấp đến từng sở, ban, ngành và UBND các xã, phường.

Các ngành, dự án và chỉ tiêu chủ lực sẽ được theo dõi thường xuyên để kịp thời xử lý khó khăn phát sinh. Trong đó, đầu tư công, xây dựng và các công trình trọng điểm được xác định là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý IV. Thành phố tiếp tục giao và kiểm đếm tiến độ giải ngân đến từng chủ đầu tư, từng dự án; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và tổ chức thi công.

Cùng với đó, các dự án giao thông, đường sắt đô thị, cầu qua sông Hồng, chống ngập và các công trình hạ tầng lớn sẽ được đẩy nhanh tiến độ. Thành phố cũng thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân, FDI, đẩy nhanh các dự án đã có chủ trương, đã cam kết đầu tư, sớm chuyển hóa thành vốn thực hiện, khối lượng xây dựng và năng lực sản xuất mới.

Đối với các dự án ngoài ngân sách còn vướng mắc, thành phố yêu cầu khẩn trương tháo gỡ dứt điểm; chuẩn bị quỹ đất sạch, hạ tầng khu, cụm công nghiệp; công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tập trung thu hút FDI chất lượng cao vào công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu và phát triển, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục là trọng tâm. Thành phố sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu và các dự án có khả năng tăng công suất trong quý IV để xử lý ngay các khó khăn về tín dụng, đất đai, nguyên liệu, năng lượng, lao động, logistics và thủ tục đầu tư. Mục tiêu là tăng sản lượng thực tế, đưa dây chuyền và dự án mới vào vận hành, tận dụng tối đa công suất hiện có.

Cùng với đó, thành phố sẽ tạo cao điểm kích cầu tiêu dùng, thương mại, du lịch và công nghiệp văn hóa; tổ chức các chương trình khuyến mại, hội chợ, kết nối cung cầu, thương mại điện tử, phát triển kinh tế đêm; xây dựng sản phẩm du lịch mới, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Thành phố cũng tập trung khơi thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, tín dụng, đất đai; điều hành thu, chi ngân sách chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách có tác động trực tiếp đến tăng trưởng.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc trong sử dụng, giải ngân kinh phí; sớm đưa các cơ chế mới của Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND thành phố vào thực tiễn. Cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, ủy quyền, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, bảo đảm các cơ chế mới thực sự chuyển hóa thành nguồn lực và động lực tăng trưởng.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm thực thi. Trong bối cảnh quý IV chỉ còn thời gian ngắn, các cấp, ngành phải tiếp tục thực hiện phương châm “rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ kết quả đầu ra”, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng sở, ngành, xã, phường và từng chủ đầu tư; định kỳ kiểm đếm tiến độ, xử lý ngay các nhiệm vụ chậm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa trả lời tại họp báo. (Ảnh: Đình Hiệp)

Sẽ xử lý nghiêm các khoản thu sai quy định trong trường học

Liên quan đến phản ánh về công tác thu, chi tại một số cơ sở giáo dục, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND thành phố, Sở đã ban hành nhiều văn bản ngay từ đầu năm học nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý công tác thu, chi tại các nhà trường.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã quy định rõ trách nhiệm thuộc về người đứng đầu cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm về công tác thu, chi trong nhà trường, bảo đảm các khoản thu, chi đúng quy định.

Bà Trần Lưu Hoa nêu rõ: “Không được thu bất kỳ một khoản nào ngoài quy định; không được thu hộ và đặc biệt không được dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản không đúng quy định”.

Đồng thời, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Trên tinh thần đó, Sở GD&ĐT Hà Nội mong muốn các cơ quan, tổ chức và các bậc cha mẹ học sinh tiếp tục tăng cường giám sát, đồng hành cùng nhà trường, kịp thời phát hiện và phản ánh những đơn vị còn có biểu hiện thu, chi không đúng quy định.

Đối với một số đơn vị được phản ánh về công tác thu, chi, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi về các xã, phường để kiểm tra, xác minh theo phân cấp. Đồng thời, trong tháng 10/2026, Sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và thành lập các tổ công tác để kiểm tra tại các đơn vị.

Theo Phó Giám đốc GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa, quan điểm của Sở là kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định đối với những trường hợp vi phạm.

Bà Trần Lưu Hoa khẳng định, việc chấn chỉnh công tác thu, chi tại các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định, đồng thời hạn chế những khoản thu không phù hợp gây bức xúc không đáng có trong phụ huynh và xã hội.