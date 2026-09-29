Hà Nội tăng tốc, phấn đấu đầu tháng 12 thông tuyến cầu Mai Lĩnh

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 9 ngày 29/9, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Tuấn cho biết, Hà Nội đang tăng tốc triển khai dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai, với trọng tâm là tháo gỡ “điểm nghẽn” tại khu vực cầu Mai Lĩnh.

Tình trạng ùn tắc qua cầu Mai Lĩnh gây bức xúc cho người dân.

Theo ông Tuấn, cầu Mai Lĩnh hiện là một trong những vị trí gây ùn tắc trên toàn tuyến dự án. Vì vậy, Ban Quản lý dự án đang tập trung nhân lực, đẩy nhanh thi công, phấn đấu đầu tháng 12/2026 thông tuyến bên phải cầu Mai Lĩnh.

Ngay sau khi phần tuyến này hoàn thành, cầu Mai Lĩnh cũ sẽ được phá dỡ để tiếp tục triển khai tuyến bên trái. Việc tổ chức thi công theo từng bước được kỳ vọng từng bước tháo gỡ nút thắt tại khu vực, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ chung của toàn dự án.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027. Toàn bộ dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7km, dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Đây được xem là những mốc tiến độ quan trọng trong quá trình hoàn thiện tuyến đường, khi các hạng mục đang được tập trung triển khai để đưa dự án về đích theo kế hoạch.

Tuy nhiên, hành trình tăng tốc vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Ông Vũ Mạnh Tuấn cho biết, tiến độ dự án thời gian qua chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó có biến động giá nguyên, vật liệu xây dựng; khó khăn về nguồn mỏ vật liệu và điểm tập kết phế thải dự án.

Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ từng điểm nghẽn, đẩy nhanh từng hạng mục đang trở thành yêu cầu trọng tâm để dự án giữ nhịp thi công, hướng tới những mốc tiến độ đã đề ra.

Dự án gần 9.600 tỷ đồng, dài 21,7km Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 18/3/2022 và phê duyệt điều chỉnh ngày 22/1/2024, thực hiện trong giai đoạn 2022-2027. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội là chủ đầu tư. Theo thông tin, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng, với tuyến đường dài khoảng 21,7km, từ phường Yên Nghĩa đến xã Xuân Mai. Tuyến được thiết kế với mặt cắt ngang từ 50 - 60m, vận tốc 80 - 100km/h. Trong tổng thể dự án, việc sớm thông tuyến bên phải cầu Mai Lĩnh được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tại khu vực, cải thiện khả năng lưu thông trên quốc lộ 6. Đây cũng là tiền đề để tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại, hướng tới hoàn thiện toàn tuyến theo kế hoạch.