Hà Nội tăng tốc khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Khám sức khỏe định kỳ giúp người dân phát hiện sớm bệnh tật và chủ động chăm sóc sức khỏe

Triển khai chủ trương khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, nhiều địa phương tại Hà Nội đã chủ động huy động nguồn lực, phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh để tổ chức thực hiện. Trong đó, nhóm trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục ghi nhận tỷ lệ hoàn thành cao.

Tại phường Yên Sở, theo báo cáo của Trạm Y tế phường, tính đến ngày 9/10, địa phương đã tổ chức khám cho 15.152 trong tổng số 16.067 người thuộc các nhóm đối tượng được thống kê, đạt 94,3% kế hoạch. Riêng nhóm học sinh có 12.615 em được khám, hoàn thành 100% kế hoạch.

Tại phường Long Biên, đến hết ngày 14/10, số người được khám đạt 20.229/30.325 người, tương đương 66,7% kế hoạch. Trong đó, toàn bộ 17.619 học sinh, trẻ em tại các cơ sở giáo dục đã được khám. Trạm Y tế phường tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức khám cho người trưởng thành theo từng cụm dân cư.

Ở xã Đông Anh, trong số 78.101 người đăng ký thuộc ba nhóm đối tượng, địa phương đã khám cho 32.960 người tính đến ngày 30/9, đạt 42,2% kế hoạch. Riêng nhóm trẻ em, học sinh đạt 99,6%, với 31.372 người được khám.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 28/9, toàn thành phố ghi nhận 3.177.611 lượt khám sức khỏe định kỳ, đạt 37,1% tổng số đối tượng thuộc các nhóm được thống kê. Nhóm trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục đạt 2.183.236 lượt khám, tương đương 97,5% kế hoạch của nhóm.

Dù đạt kết quả tích cực trong trường học, tiến độ khám cho người trưởng thành và người trong độ tuổi lao động vẫn còn hạn chế. Một bộ phận người dân đã đăng ký nhưng chưa bố trí được thời gian tham gia. Địa bàn rộng, dân cư phân bố tại nhiều khu vực cũng gây khó khăn cho việc vận động và tổ chức khám.

Để khắc phục, các địa phương đang rà soát đối tượng, tăng cường truyền thông và điều chỉnh lịch khám phù hợp với điều kiện sinh hoạt, làm việc của người dân, địa phương cần huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia vận động, bố trí lịch khám phù hợp và hỗ trợ xe đưa đón người dân. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, đổi mới cách thức truyền thông và tạo thuận lợi tại điểm khám.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, chất lượng khám và theo dõi sau khám được xác định là yếu tố quyết định hiệu quả chương trình.

Việc cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử đồng thời đặt ra yêu cầu cần đẩy mạnh. Theo Sở Y tế Hà Nội, đến ngày 28/9, thành phố có 1.481.174 hồ sơ được cập nhật thành công trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, tương ứng 17,2% dân số.

Thực hiện các chủ trương về chăm sóc sức khỏe nhân dân, Hà Nội phấn đấu trong năm 2026, 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Để hoàn thành mục tiêu, các địa phương cần tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, bảo đảm chất lượng chuyên môn và gắn kết quả khám với hoạt động tư vấn, điều trị, quản lý sức khỏe lâu dài.