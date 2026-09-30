Hà Nội tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ nông nghiệp, môi trường những tháng cuối năm

Sáng 30/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Tùng Nguyễn

Báo cáo tại cuộc làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, trong 9 tháng qua, ngành nông nghiệp tăng trưởng 3,42%, vượt kế hoạch được giao. Sở đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân, vụ Mùa; kiểm soát dịch bệnh, phòng, chống thiên tai, bảo đảm nguồn cung nông sản, thực phẩm phục vụ người dân Thủ đô.

Trong lĩnh vực đất đai, môi trường, Sở đã tham mưu thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm; phối hợp triển khai Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 và Quy chế phối hợp vùng Thủ đô về bảo vệ môi trường. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được đẩy nhanh, với 3,9 triệu trong tổng số 4,88 triệu thửa đất đã được cập nhật và 2,63 triệu thửa được làm sạch.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Duy Cường nhấn mạnh, nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và môi trường trong những tháng cuối năm rất nặng nề, đòi hỏi tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở rà soát toàn bộ nhiệm vụ còn phải thực hiện theo chương trình công tác của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các nhiệm vụ thường xuyên được giao; xác định rõ tiến độ, phân công lãnh đạo, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm và giải pháp hoàn thành.

Trong đó, Sở cần khẩn trương hoàn thành bàn giao, tiếp nhận đất nông, lâm trường về địa phương quản lý; hướng dẫn, đôn đốc lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/10/2026. Đồng thời, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án lớn, trọng điểm, nhất là 27 công trình, dự án còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ; rà soát, giải quyết dứt điểm những tồn tại trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Tùng Nguyễn

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thành trong tháng 10/2026; đồng thời hoàn thiện quy chế quản lý, khai thác và vận hành cơ sở dữ liệu, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Đối với môi trường, thành phố yêu cầu rà soát, đôn đốc các dự án xử lý chất thải còn chậm; tăng cường quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; sớm hoàn thành kiểm kê khí thải cấp thành phố và triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp vùng Thủ đô về quản lý môi trường.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Sở được yêu cầu đẩy nhanh xây dựng đề án tái cơ cấu, hiện đại hóa nông nghiệp Thủ đô, hướng tới hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao, trồng trọt, chăn nuôi theo hướng tuần hoàn, khép kín trong năm 2026.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp rà soát, đề xuất giải pháp tổng thể xử lý tình trạng ngập, lụt tại lưu vực sông Đáy, sông Bùi, sông Tích, báo cáo UBND thành phố trong tháng 10/2026.