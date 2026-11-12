Hà Nội: Tăng tốc hoàn thành cắm mốc giới rừng, bàn giao nguyên trạng đất nông lâm trường

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Mạnh Phương cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 4549/UBND-NNMT, Sở đã thành lập Tổ Công tác liên ngành tổ chức xác định ranh giới, hướng dẫn các địa phương thực hiện cắm mốc đất rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ ngày 25/9/2026 đến ngày 7/10/2026, Tổ Công tác đã làm việc trực tiếp và hướng dẫn 25 xã, phường thu thập, tài liệu pháp lý, chuẩn hóa bản đồ đã hình thành qua các thời kỳ để xây dựng Bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, phục vụ cắm mốc và quản lý Nhà nước về đất rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn 25 xã, phường có đất lâm nghiệp.

Kết quả đến nay, có 21/25 xã, phường đã gửi bản đồ để kiểm tra. 4 xã chưa hoàn thiện biên tập bản đồ theo địa giới hành chính mới gồm: Kim Anh, Trung Giã, Nội Bài, Ba Vì. Tổng diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp đã rà soát là 29.108,62 ha.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng số mốc giới rừng thiết kế phê duyệt là 6.150 mốc. Trong đó, số mốc đã cắm được là 2.385 mốc (đạt khoảng 39%), số mốc dự kiến có thể cắm được là 722 mốc, số mốc chưa cắm được do vướng mắc, chồng lấn là 3.043 mốc.

Quang cảnh cuộc làm việc

Đối với nhiệm vụ bàn giao đất nông, lâm trường, theo thống kê, trong tổng diện tích 10.973,63ha, có 8.563,41ha đất có nguồn gốc nông, lâm trường và 2.410,22ha đất có nguồn gốc là đất rừng, trạm, trại, cơ sở nghiên cứu khoa học.

Hiện, có 7.367,51 ha được đề xuất bàn giao về các xã, phường quản lý; tuy nhiên tiến độ còn chậm, dù trước đó lãnh đạo UBND Thành phố đã trực tiếp kiểm tra thực tế, làm việc và có chỉ đạo rất cụ thể, rõ ràng phương thức triển khai.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện một số xã, phường đã bổ sung, làm rõ quá trình triển khai, nêu lên nhiều khó khăn trong công tác rà soát, cắm mốc giới rừng và bàn giao đất nông, lâm trường về địa phương để quản lý. Các vướng mắc chủ yếu có liên quan đến công tác phối hợp tổ chức thực hiện giữa các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp nông lâm nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới rừng và bàn giao đất nông lâm trường về địa phương quản lý là hai nội dung lớn, việc tổ chức thực hiện nhiều khó khăn.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng được Thành ủy quan tâm chỉ đạo. Thành phố đã chỉ đạo rất quyết liệt, cụ thể phương thức, cách thức triển khai. Tuy nhiên tiến độ thực hiện đạt được đến nay rất chậm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục trong triển khai hai nhiệm vụ cắm mốc giới rừng, bàn giao đất nông lâm trường.

Vấn đề xác định ranh giới, cắm mốc giới rừng, trên cơ sở đề xuất của địa phương, Tổ Công tác liên ngành rà soát, kiểm tra, thống nhất phê duyệt phương án. Các trường hợp qua rà soát chưa bảo đảm thì liên ngành lập biên bản để rà soát lại. Đối với các diện tích đã thống nhất thì thống nhất điều chỉnh để thực hiện cắm mốc.

Đối với bàn giao đất nông lâm trường, địa phương cùng các doanh nghiệp nông lâm trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm kê, thống nhất hiện trạng và bàn giao. Lập biên bản để bàn giao nguyên trạng về địa phương quản lý. Trên cơ sở đó lập phương án sử dụng đất phù hợp quy hoạch, nhu cầu phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu hai nội dung trên phải hoàn thành xong trong tháng 11/2026. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Thành phố chỉ đạo.

Nhấn mạnh đây là hai nội dung nhiệm vụ khó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị các sở ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.