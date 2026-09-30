Hà Nội: Tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển lĩnh vực nông nghiệp và môi trường năm 2026

Bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ

Báo cáo tại cuộc làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị thành phố quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Sở đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, đạt một số kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Tăng trưởng ngành nông nghiệp trong 9 tháng đã qua của năm 2026 đạt 3,42%, vượt kế hoạch được giao. Sở đã theo dõi, chỉ đạo sát sao sản xuất vụ Xuân, vụ Mùa, kiểm soát dịch bệnh, phòng chống thiên tai; chủ động nguồn cung nông sản, thực phẩm phục vụ người tiêu dùng Thủ đô.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hệ thống Truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp. Tổ chức triển khai hiệu quả mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Cũng trong 9 tháng qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kịp thời tham mưu cho UBND thành phố ban hành các Nghị quyết thi hành Luật Thủ đô; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đất đai, môi trường, nông nghiệp.

Ngành cũng đã tham mưu cho thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nhiều công trình, dự án trọng điểm, trong đó có 7 cầu vượt qua sông Hồng, Đường vành dai 2.5, Quốc lộ 6.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam báo cáo. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Triển khai Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, ký quy chế liên vùng Thủ đô về bảo vệ môi trường. Đồng thời, phối hợp tổ chức động thổ các nhà máy, nâng công suất xử lý chất thải sinh hoạt (Amaccao, Núi Thoong, Thiên Ý)...

Đáng chú ý, nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tiếp tục được Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh. Hiện, toàn thành phố đã cập nhật 3,9 triệu trong tổng số 4,88 triệu thửa đất và làm sạch 2,63 triệu thửa. Đây là kết quả rất tích cực, thể hiện tinh thần quyết tâm, sự vào cuộc quyết liệt của thành phố.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh, nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và môi trường những tháng cuối năm 2026 là hết sức nặng nề. Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được thành phố giao, Sở cần tiếp tục đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong thực thi nhiệm vụ.

Xác định rõ tiến độ, phân công lãnh đạo, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm

Đổi mới phương thức tham mưu, đảm bảo hiệu quả công việc, rõ cách giải quyết, không chung chung, lòng vòng, né tránh, đùn đẩy; quán triệt tinh thần, phong cách làm việc theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng” vì mục tiêu chung của ngành.

xác định rõ tiến độ, phân công lãnh đạo, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm và giải pháp hoàn thành

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát toàn bộ các nhiệm vụ còn phải thực hiện theo Chương trình công tác của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố và các nhiệm vụ thường xuyên được giao.

“Sở cần xác định rõ tiến độ, phân công lãnh đạo, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm và giải pháp hoàn thành; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền...”, đồng chí Bùi Duy Cường nhấn mạnh yêu cầu.

Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị Sở tập trung giải quyết các nhiệm vụ đang chậm, quá hạn; thúc đẩy các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026. Đối với kết quả thực hiện các nhiệm vụ, cần chú trọng hậu kiểm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao, tiếp nhận đất nông lâm trường về địa phương quản lý; tập trung hướng dẫn, đôn đốc việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Tiếp tục chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là 27 công trình, dự án lớn, trọng điểm và các dự án còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cũng yêu cầu Sở đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất, xong trong tháng 10/2026. Đồng thời, nghiên cứu, hoàn thiện quy chế quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác và sử dụng theo quy định.

Cùng với tiếp tục đề xuất, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xử lý các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Quan điểm là tạo điều kiện cho nhà đầu tư nhưng cũng kiên quyết thu hồi nếu dự án không có chuyển biến.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Sở tập trung rà soát, đôn đốc tiến độ các dự án xử lý chất thải còn chậm. Tăng cường quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn. Sớm hoàn thành kiểm kê khí thải cấp thành phố, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp vùng Thủ đô trong quản lý môi trường.

Nhấn mạnh lĩnh vực nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung nông sản và chỉ tiêu tăng trưởng chung năm 2026 và những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị Sở cần đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện đề án tái cơ cấu, hiện đại hóa nông nghiệp Thủ đô.

Cập nhật tầm nhìn, định hướng Quy hoạch Thủ đô 100 năm; tiến tới hình thành các khu sản sản nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao, trồng trọt, chăn nuôi tập trung, tuần hoàn khép kín, xong trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị Sở duy trì phối hợp chặt chẽ với các xã, phường ven đê rà soát xây dựng kế hoạch di dời công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê; từng bước sắp xếp lại dân cư ngoài đê; di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, khu vực thường xuyên ngập sau do lũ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính, Xây dựng, UBND các xã lưu vực sông Đáy, sông Bùi, sông Tích hoàn thành việc rà soát; đề xuất tổng thể xử lý ngập, lụt lưu vực; báo cáo UBND thành phố Ha Nội trong tháng 10/2026.