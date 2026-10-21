Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội “hai con số” theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Cam kết đẩy nhanh tiến độ các dự án

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 187 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang (công an, quân đội) đã được giao đất, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong số này, có 57 dự án đã được giao đất với tổng diện tích 203,65 ha. 37 dự án quy mô hơn 34 ha, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đang hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, ký quỹ để hoàn thiện hồ sơ xin giao đất theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Đối với 93 dự án nhà ở xã hội còn lại, hiện đã có quyết định chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư triển khai. Sở Nông nghiệp và Môi trương đang tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư và chính quyền địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Cũng theo ông Vũ Xuân Tùng, quá trình theo dõi giải phóng mặt bằng các dự án, Sở ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến xác định nguồn gốc đất; xác nhận ranh giới, bản vẽ quy hoạch; quy hoạch chi tiết chậm phê duyệt; việc hoán đổi đất quốc phòng…

“Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục rà soát từng dự án; đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ; giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thời hạn quy định…”, ông Vũ Xuân Tùng cho biết thêm.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng cho biết, trên địa bàn hiện đang triển khai 6 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 3 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Hiện, địa phương đang tích cực giải phóng mặt bằng 2 dự án khác, đồng thời cam kết hoàn thành trong tháng 12-2026.

Theo Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ, chính quyền địa phương phấn đấu trong tháng 11-2026 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 1 dự án. Còn lại 2 dự án, xã đang yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện quy hoạch 1/500 để xin ý kiến các sở ngành, phấn đấu xong trong tháng 12-2026.

Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh thông tin, hiện nay 2/20 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn xã đã được khởi công. Đối với các dự án khác, chủ yếu liên quan đến quỹ đất nông nghiệp, chính quyền địa phương cam kết trong tháng 10, 11 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, đại diện các xã, phường cam kết tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Một số chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cũng đã có báo cáo làm rõ khó khăn, vướng mắc, công tác phối hợp với các sở ngành, địa phương, đồng thời cam kết đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ.

Bảo đảm “5 rõ” trong triển khai dự án nhà ở xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các sở ngành, UBND xã, phường và các chủ đầu tư, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển nhà ở xã hội thời gian qua.

Nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội "hai con số" theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-UBND, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị các đơn vị cần tập trung cao độ trong những tháng cuối năm.

Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là rà soát, phân loại các khó khăn, vướng mắc, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm các rào cản được xử lý kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường giao Sở Xây dựng chủ trì, xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm theo dõi chi tiết từng giai đoạn triển khai các dự án nhà ở xã hội, từ khi bắt đầu đề xuất đến khi đưa vào sử dụng, làm cơ sở đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Đối với 12 dự án đã được giao đất nhưng chưa khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì làm rõ nguyên nhân, xem xét đề xuất phương án xử lý theo quy định. Đôn đốc chủ đầu tư 45 dự án đã khởi công tập trung thi công bảo đảm tiến độ đã cam kết.

Đối với 37 dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, rà soát từng dự án; đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ; giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thời hạn quy định.

Đối với các dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng (93 dự án diện tích khoảng 473,10 ha), Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đôn đốc, phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12-2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương rà soát từng dự án, xây dựng tiến độ giải phóng mặt băng cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Về trách nhiệm chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu chủ động phối hợp với địa phương, bố trí đầy đủ kinh phí, nhân lực, hoàn thiện hồ sơ thuộc trách nhiệm của mình; không để việc chậm phối hợp, chậm bố trí nguồn lực ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng. Trường hợp chậm do nguyên nhân chủ quan, phải xác định rõ trách nhiệm và đề xuất xử lý theo quy định.

Trong quá trình triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cũng yêu cầu các chủ đầu tư cần đặc biệt lưu ý đến công tác bảo vệ môi trường khi tổ chức thi công, che chắn; bảo đảm xe chở vật liệu ra vào công trường phải sạch sẽ. Đây là vấn đề thành phố rất quan tâm nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư triển khai nghiêm túc, quyết liệt, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; tạo chuyển biến thực chất trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm đưa các dự án vào triển khai, đáp ứng yêu cầu phát triển nhà ở xã hội, và đặc biệt là đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội “hai con số” theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội.