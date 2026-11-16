Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
Đến hết tháng 10-2026, thành phố Hà Nội đã giải ngân 125.444 tỷ đồng vốn đầu tư công, vượt kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, nhiệm vụ còn rất nặng nề khi hơn 86.500 tỷ đồng vẫn cần được thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2026, tính cả tháng 1-2027. Bài toán đặt ra không chỉ là tăng tốc giải ngân, mà còn là phải chuyển vốn thành công trình, tạo đóng góp thực chất cho mục tiêu tăng trưởng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tang-toc-giai-ngan-von-dau-tu-cong-246261116113039155.htm