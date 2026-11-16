Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Trước kiến nghị bổ sung cơ chế khoanh nợ gốc, xoá tiền chậm nộp đối với những trường hợp không còn khả năng thanh toán, Bộ Tài chính cho rằng việc ngừng hoạt động nhiều năm hoặc có khoản nợ nhỏ chưa đủ căn cứ xác định không còn khả năng thu hồi. Do đó, chưa đề xuất bổ sung cơ chế đặc thù vào dự thảo Nghị quyết….