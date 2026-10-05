Hà Nội tăng tốc đầu tư, tạo lực đẩy cho tăng trưởng cuối năm

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 11%, thành phố xác định, quý IV cần tạo ra quy mô giá trị tăng thêm rất lớn, đòi hỏi các động lực chủ yếu của nền kinh tế đồng loạt tăng tốc.

Chiều 5/10, tại cuộc Họp báo thông tin về kinh tế - xã hội quý III/2026, bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, GRDP quý III ước tăng 10,02%, cao hơn mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong các quý năm nay. Tính chung 9 tháng, GRDP thành phố tăng 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm 2025 và kết quả 6 tháng đầu năm.

Hoạt động mua bán tại chợ Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Quốc Lũy - TTXVN

Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 9,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,28%. Đáng chú ý, ngành xây dựng tăng 10,89%, trở thành một trong những ngành có tốc độ tăng cao.

Quy mô GRDP 9 tháng theo giá hiện hành đạt khoảng 1.294,9 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ, với khu vực này chiếm 67,64%; công nghiệp - xây dựng chiếm 20,6%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,85%.

Khu vực dịch vụ tiếp tục là trụ đỡ lớn của tăng trưởng, đóng góp hơn 6 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP 9 tháng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Du lịch duy trì đà phục hồi với khoảng 27,5 triệu lượt khách, tăng 6,2%; trong đó khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%.

Cùng với dịch vụ, đầu tư và xây dựng tiếp tục là những động lực quan trọng. Ngành xây dựng trong quý III tăng 13,63%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; riêng quý III đạt khoảng 194,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5%.

Lũy kế giải ngân đến hết ngày 30/9/2026 đạt 115.574 tỷ đồng, bằng 96,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 69,91% kế hoạch thành phố giao đến thời điểm này, không bao gồm tiết kiệm 5% chi đầu tư ngân sách.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 9 tháng đạt 4,07 tỷ USD, tăng 5,9%. Dòng vốn tập trung đáng kể vào các ngành có giá trị gia tăng cao; trong đó, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ dẫn đầu với khoảng 2,24 tỷ USD, chiếm hơn 50% tổng vốn.

Hoạt động xuất khẩu và sản xuất công nghiệp cũng có chuyển biến tích cực. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 16,86 tỷ USD, tăng 9,3%; riêng quý III đạt khoảng 6,2 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 9%, riêng quý III tăng 9,3%.

Hà Nội cũng đang đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược. Theo UBND thành phố, 84 dự án với quy mô 330.458 tỷ đồng đang được thúc đẩy tiến độ. Tuyến Vành đai 4 giải ngân đạt 88,3%; tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội hoàn thành khoan hầm; các cầu lớn vượt sông Hồng đang được thi công.

Bên cạnh những kết quả tích cực, kinh tế Thủ đô vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Trong 9 tháng, có 26.100 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 10.600 doanh nghiệp giải thể. Tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%.

Tốc độ xuất khẩu chưa đạt kỳ vọng, một số nhóm hàng chủ lực như máy móc, dệt may, gỗ còn suy giảm. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%; giá nhà ở, điện, nước, giáo dục và vật liệu xây dựng tăng khá cao, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và sức mua.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 11%, UBND thành phố Hà Nội xác định quy mô giá trị tăng thêm cần tạo ra trong quý IV rất lớn. Trên cơ sở kết quả quý III, thành phố sẽ rà soát phần tăng trưởng còn thiếu, xác định giá trị tăng thêm cần tạo ra và phân rã kịch bản theo 3 phương án cao, trung bình, thấp đến từng sở, ban, ngành và UBND các xã, phường.

Trong đó, đầu tư công, xây dựng và các công trình trọng điểm được xác định là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý IV. Thành phố tiếp tục kiểm đếm tiến độ giải ngân đến từng chủ đầu tư, từng dự án; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và tổ chức thi công.

Các dự án giao thông, đường sắt đô thị, cầu qua sông Hồng, chống ngập và những dự án hạ tầng lớn tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ.

Đối với đầu tư tư nhân và FDI, Hà Nội sẽ thúc đẩy các dự án đã có chủ trương, đã cam kết đầu tư để sớm chuyển thành vốn thực hiện, khối lượng xây dựng và năng lực sản xuất mới; tháo gỡ các dự án ngoài ngân sách đang gặp vướng mắc; chuẩn bị quỹ đất sạch, hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Thành phố cũng định hướng thu hút FDI chất lượng cao vào công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghiệp chế biến, chế tạo.

Hà Nội sẽ tổ chức làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu và các dự án có khả năng tăng công suất trong quý IV để tháo gỡ khó khăn về tín dụng, đất đai, nguyên liệu, năng lượng, lao động, logistics và thủ tục đầu tư.

Cùng đó, thành phố sẽ tạo cao điểm kích cầu tiêu dùng, thương mại, du lịch và công nghiệp văn hóa; phát triển kinh tế đêm, thương mại điện tử và các sản phẩm du lịch mới nhằm tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách.

Trong những tháng cuối năm, Hà Nội tiếp tục thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng sở, ngành, xã, phường và chủ đầu tư, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.