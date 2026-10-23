Hà Nội tăng tốc đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng cuối năm

Dẫn đầu cả nước về giá trị giải ngân

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được UBND thành phố Hà Nội giao là 171.001 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 107.800 tỷ đồng, tăng 81,2% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 82,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 63,1% dự toán thành phố giao.

Các dự án hạ tầng chiến lược được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho đô thị, củng cố vai trò đầu tàu kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 15/10/2026, tỷ lệ giải ngân đầu tư công cả nước đạt 64,6% kế hoạch. Trong đó, Hà Nội giải ngân được 118.200 tỷ đồng, dẫn đầu cả nước về giá trị giải ngân.

Kết quả này cho thấy sự tập trung trong chỉ đạo, điều hành của thành phố cùng nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư. Tuy nhiên, so với dự toán thành phố giao, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn.

Hà Nội đặt mục tiêu giải ngân lũy kế đạt 75% kế hoạch thành phố giao vào hết tháng 10, đạt 85% trong tháng 11 và 95–100% vào tháng 12/2026.

Để hoàn thành các mốc này, thành phố yêu cầu khẩn trương xử lý vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu và thủ tục đầu tư; tập trung thi công đối với những công trình đã đủ điều kiện.

Với các dự án giải ngân chậm, cần rà soát khả năng thực hiện, điều chỉnh vốn sang những dự án có tiến độ tốt hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Bên cạnh đầu tư công, Hà Nội thúc đẩy nhóm 114 dự án nhà ở xã hội và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang, phấn đấu khởi công thêm 26 dự án trong quý IV/2026.

Thành phố cũng đặt mục tiêu khởi công 4 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở và tạo thêm động lực cho ngành xây dựng.

Tập trung nguồn lực cho công trình trọng điểm

Hạ tầng giao thông tiếp tục là lĩnh vực được Hà Nội ưu tiên, với các tuyến vành đai, đường sắt đô thị và 7 cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở.

Tại dự án đường song hành Vành đai 4, đoạn dài 15km từ khu vực đê hữu Hồng – cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long đã thông xe kỹ thuật. Toàn tuyến dài 58,2km đạt khoảng 90% tiến độ, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai cũng đang được đẩy nhanh thi công, hướng tới hoàn thành theo kế hoạch trước Tết Dương lịch năm 2027.

Trên công trường cầu Tứ Liên, theo ông Lê Huy Phú, Phó Chỉ huy trưởng Ban Điều hành liên danh dự án, nhà thầu đã hoàn thành 84/84 cọc khoan nhồi và hai bệ trụ tháp chính P37, P38, tiếp tục thi công thân tháp. Các hạng mục đường dẫn, cầu vượt và nút giao được triển khai song song.

Tại cầu Trần Hưng Đạo, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành. Các đơn vị đang triển khai cầu dẫn, kết cấu thép cùng những hạng mục ở hai đầu cầu.

Dự án cầu Mễ Sở đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi phần cầu chính và cầu dẫn; tiếp tục thi công bệ trụ, thân trụ, xà mũ, đúc và lao lắp dầm. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC năm 2027.

Gỡ điểm nghẽn, gắn tiến độ với chất lượng

Dù nhiều công trình có chuyển biến, quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn về mặt bằng, nguồn cung vật liệu, di chuyển công trình ngầm, nổi và thiếu hụt nhân lực.

Một số vướng mắc liên quan đến hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng trọn gói cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

Qua kiểm tra thực địa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tập trung thi công, bảo đảm an toàn và chất lượng công trình.

Các xã, phường cần tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân. Chủ đầu tư, nhà thầu phải xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí đủ nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” phù hợp điều kiện thực tế; ứng dụng công nghệ, cải tiến phương pháp để nâng năng suất.

Trong giai đoạn nước rút, hiệu quả đầu tư công phụ thuộc vào việc xác định rõ từng vướng mắc, thời hạn xử lý và trách nhiệm của cơ quan liên quan.

Đẩy nhanh giải ngân gắn với chất lượng công trình sẽ tạo thêm việc làm, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đồng thời hoàn thiện kết nối hạ tầng và mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô.