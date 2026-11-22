Kết quả 10 tháng cho thấy, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng cho chặng nước rút. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố cần tiếp tục khơi thông các động lực đầu tư, sản xuất, tiêu dùng; quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả điều hành.

Nhận diện điểm nghẽn, tháo gỡ bằng trách nhiệm cụ thể

Bức tranh kinh tế - xã hội Hà Nội 10 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều điểm sáng. Theo báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND thành phố, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 10 đạt 652.790 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 4,17 tỷ USD, tương đương 92,7% mục tiêu cả năm. Thành phố cũng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 27.687 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 527.436 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ.

Yêu cầu đặt ra với Hà Nội không chỉ là duy trì đà tăng trưởng mà phải tạo được bước chuyển rõ nét về chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: PV

Những kết quả trên cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn ở cả khu vực đầu tư, sản xuất và tiêu dùng. Vấn đề đặt ra là phải chuyển hóa các nguồn lực đã huy động thành năng lực sản xuất mới, sản phẩm, doanh thu và giá trị gia tăng cụ thể. Trong đó, đầu tư công cần tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, tạo sức lan tỏa để thu hút đầu tư tư nhân và FDI; đồng thời, các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ phải tận dụng tốt nhu cầu thị trường cuối năm, chủ động nguồn hàng, mở rộng đầu ra và nâng cao năng suất.

Bên cạnh những kết quả tích cực, áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm vẫn rất lớn. Thực tế, không phải động lực nào cũng đang vận hành với tốc độ tương xứng.

Đặc biệt, giải ngân đầu tư công dù có chuyển biến mạnh nhưng vẫn còn khối lượng công việc lớn. Tính đến ngày 31-10, thành phố giải ngân 125.444 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng mới đạt 75,95% kế hoạch thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%. Điều đó đặt ra yêu cầu không chỉ đẩy nhanh tiến độ giải ngân mà còn phải bảo đảm vốn được chuyển hóa thành khối lượng thi công, công trình hoàn thành và năng lực hạ tầng phục vụ phát triển.

Những vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng và tổ chức thi công cần được xử lý theo từng dự án, từng địa bàn, thay vì chỉ dừng ở việc nhận diện chung. Đối với các công trình giao thông trọng điểm, cầu vượt sông Hồng, đường vành đai, đường sắt đô thị và hạ tầng dân sinh, các chủ đầu tư cần xác định rõ khối lượng còn lại, tiến độ từng gói thầu, khả năng hoàn thành trong năm và trách nhiệm của từng đơn vị. Đối với các dự án chậm triển khai, cần phân loại rõ nguyên nhân, kiên quyết xử lý dự án không còn khả năng thực hiện, đồng thời tạo điều kiện cho những dự án có đủ điều kiện sớm tiếp tục triển khai.

Tại buổi làm việc với Sở Tài chính ngày 5-11 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng và nhiệm vụ hai tháng cuối năm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, nhất là các vấn đề liên quan đến triển khai dự án và phát triển cụm công nghiệp. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu việc hỗ trợ doanh nghiệp phải thực chất, hiệu quả, không để khó khăn kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và khả năng đóng góp cho tăng trưởng.

Cùng quan điểm đó, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các sở, ngành rà soát tiến độ từng chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xác định rõ khả năng hoàn thành và những khó khăn cần giải quyết. Việc xây dựng kịch bản điều hành phải dựa trên số liệu cụ thể, phân tích chính xác đóng góp của từng ngành, lĩnh vực vào tăng trưởng chung. Đây là yêu cầu quan trọng để khắc phục tình trạng điều hành dàn trải, thiếu trọng tâm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11. Ảnh: Viết Thành

Đo đếm kết quả, quyết liệt hành động trong chặng nước rút

Còn hơn 1 tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra với Hà Nội không chỉ là duy trì đà tăng trưởng mà phải tạo được bước chuyển rõ nét về chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm trước hết là cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, từng xã, phường; xác định cụ thể phần đóng góp còn thiếu và khả năng bù đắp trong quý IV. Mỗi nhiệm vụ cần gắn với sản lượng, doanh thu, tiến độ và sản phẩm đầu ra, có thời hạn hoàn thành và cơ quan chịu trách nhiệm.

Với đầu tư công, cần tập trung nguồn lực cho những dự án có khả năng tạo khối lượng thực hiện lớn, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác. Công tác giải phóng mặt bằng phải được triển khai đồng bộ với tiến độ thi công; các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai và vật liệu cần được xử lý nhanh, đúng quy định. Việc kiểm tra, đôn đốc phải đi vào thực chất, kịp thời nhận diện dự án có nguy cơ chậm tiến độ để điều chuyển nguồn lực, không để vốn nằm chờ, công trình kéo dài.

Đối với sản xuất, kinh doanh, thành phố cần tăng cường đối thoại, nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp, nhất là về vốn, mặt bằng, nguyên liệu, lao động và thị trường tiêu thụ. Các chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, khuyến mại tập trung cần được triển khai gắn với nhu cầu thực tế; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Đồng thời, phát huy hiệu quả dòng vốn FDI, khuyến khích các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cùng với đó, cần kiểm soát tốt mặt bằng giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nhất là trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, khai thác hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo đảm đời sống nhân dân, tạo việc làm, giữ vững an ninh trật tự và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Ngày 21-11, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu làm việc với 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Ảnh: Hồng Thái

Một yêu cầu có ý nghĩa quyết định là thiết lập cơ chế kiểm đếm tiến độ thường xuyên. Từng sở, ngành, xã, phường phải cập nhật kết quả thực hiện theo tuần, đánh giá theo tháng, kịp thời báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền để thành phố chỉ đạo tháo gỡ. Kết quả giải ngân, tiến độ dự án, mức tăng sản lượng công nghiệp, doanh thu thương mại, dịch vụ, khả năng mở rộng thị trường và mức độ cải thiện môi trường kinh doanh cần trở thành những chỉ số cụ thể để đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

Chặng nước rút năm 2026 không còn nhiều thời gian, trong khi yêu cầu tăng trưởng đặt ra rất cao. Tuy nhiên, với nền tảng đã tạo dựng trong 10 tháng, cùng quyết tâm chính trị và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Hà Nội có cơ sở để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Điều quan trọng là chuyển quyết tâm thành hành động cụ thể, chuyển nguồn lực thành kết quả, chuyển những cam kết tháo gỡ thành tiến độ và sản phẩm thực tế. Đó cũng là thước đo năng lực điều hành, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đưa Thủ đô về đích năm 2026.

Ngày 21-11, tại cuộc làm việc với 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các xã đánh giá đầy đủ tiềm năng, lợi thế, xác định rõ dư địa tăng trưởng, lựa chọn những lĩnh vực, dự án có khả năng thu hút đầu tư, tạo việc làm, sinh kế và nguồn thu bền vững. Các sở, ngành chủ động phối hợp, lồng ghép các chương trình, đề án, nhiệm vụ của ngành với định hướng phát triển của địa phương, bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải.