Tăng tốc kinh tế số

Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp tối thiểu 22% GRDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành đạt từ 15% trở lên; 85% dân số trưởng thành có tài khoản iHanoi và trên 75% người dân có kỹ năng công nghệ thông tin.

Sau 100 ngày triển khai Kế hoạch số 277/KH-UBND, Hà Nội hoàn thành 29/33 nhiệm vụ trọng tâm, đạt 87,9%. Ảnh: T.H

Trong 9 tháng năm 2026, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP Hà Nội ước đạt 16,69%, tương đương khoảng 8,4 tỷ USD. Giá trị tăng thêm của kinh tế số tăng hơn 11% theo giá so sánh, đóng góp gần 22% mức tăng trưởng GRDP thành phố.

Những con số này cho thấy kinh tế số không còn là lĩnh vực hỗ trợ mà đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Thủ đô.

Nếu hoàn thành mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 22% GRDP vào cuối năm 2026, Hà Nội sẽ có tốc độ gia tăng tỷ trọng kinh tế số cao gấp gần 10 lần mức bình quân cả nước. Đây là mục tiêu đầy tham vọng, song cũng phản ánh quyết tâm đưa chuyển đổi số trở thành nền tảng nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo TS Nguyễn Minh Phong, Thành viên Hội đồng Tư vấn kinh tế - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kinh tế số có thể được hiểu là việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ số nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh, giảm chi phí và đặc biệt là tạo ra các mô hình kinh doanh mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, Hà Nội thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, công nghệ thông tin, chỉ số cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, an toàn, an ninh mạng. Hà Nội có hệ thống gần 11.000 doanh nghiệp công nghệ số, đồng thời là nơi quy tụ các trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu cả nước. TS Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh, đây là nền tảng quan trọng để cung cấp công nghệ, nhân lực và các giải pháp số phục vụ phát triển kinh tế số. Bên cạnh đó, lợi thế nổi bật của Hà Nội là môi trường thể chế thuận lợi. Không chỉ có Luật Thủ đô, thành phố còn ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch và cơ chế thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là nền tảng quan trọng để kinh tế số phát triển nhanh và bền vững.

Tháng 6-2026, HĐND thành phố đã ban hành 4 Nghị quyết quan trọng căn cứ theo Luật Thủ đô, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho kinh tế số: Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND về khu công nghệ cao, Nghị quyết số 46/2026/NQ-HĐND thu hút nhà đầu tư chiến lược, Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân và Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND về chính sách thúc đẩy chuyển đổi số. Các đề án về thương mại điện tử, công nghiệp bán dẫn và kinh tế đêm cũng đã được phê duyệt…

Sau 100 ngày triển khai Kế hoạch số 277/KH-UBND, thành phố hoàn thành 29/33 nhiệm vụ trọng tâm, đạt 87,9%. Dữ liệu được kết nối, thủ tục hành chính được đưa lên môi trường trực tuyến, hàng trăm nghìn hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ mới. Đối với doanh nghiệp, dữ liệu đồng bộ cùng quy trình hành chính trực tuyến có thể giảm thời gian xử lý hồ sơ, chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi khi tiếp cận các dịch vụ công.

Sau 100 ngày, Hà Nội đã hỗ trợ chuyển đổi số cho 323.189/487.757 đối tượng, đạt 66,3%. Toàn bộ 433/433 chợ dân sinh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; 744 tuyến phố kinh doanh áp dụng phương thức thanh toán này, vượt chỉ tiêu 630 tuyến. Đáng chú ý, 35.522 hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Trên các nền tảng thương mại điện tử, 5.192 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm tiềm năng được đưa lên sàn, gấp 8,2 lần chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, 126/126 xã, phường tổ chức 1.695 buổi livestream với sự tham gia của lãnh đạo UBND cấp xã, giới thiệu 7.017 sản phẩm và dịch vụ.

Những kết quả này cho thấy, chuyển đổi số đang từng bước đi vào hoạt động điều hành, thay vì chỉ dừng ở việc xây dựng hệ thống công nghệ. Giá trị của chúng chỉ được phát huy đầy đủ khi thông tin được khai thác để hỗ trợ ra quyết định, cải thiện năng suất và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công nghệ phát huy giá trị khi tạo ra hiệu quả thực tế

Tại cuộc họp ngày 4-11-2026 của lãnh đạo thành phố về phát triển kinh tế số, một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh kiến nghị thành phố hỗ trợ các làng nghề tiếp cận máy móc, thiết bị hiện đại, ứng dụng thiết kế 3D, số hóa hoa văn truyền thống và cải tiến mẫu mã sản phẩm. Việc ứng dụng công nghệ cần đi cùng yêu cầu bảo tồn bản sắc, nâng cao chất lượng và giảm sức lao động.

Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 22% GRDP năm 2026, nhưng thông điệp xuyên suốt không nằm ở con số, mà ở yêu cầu chuyển từ cam kết sang kết quả đo đếm được. Ảnh: H.T

Các đề xuất khác tập trung vào xây dựng cơ sở dữ liệu số về làng nghề, nghệ nhân, sản phẩm và kỹ thuật chế tác; phát triển bản đồ số kết nối cơ sở sản xuất với các điểm trưng bày, tham quan, trải nghiệm. Đồng thời, cần mở rộng ứng dụng mã QR, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc để nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, quan điểm điều hành được đặt ra là phải chuyển từ chủ trương và danh mục công việc sang sản phẩm có khả năng tạo ra giá trị. Trên tinh thần đó, thành phố định hướng thành lập tổ công tác liên ngành thúc đẩy kinh tế số, phân công lãnh đạo cấp phó tại các sở, ngành trực tiếp phụ trách và tập trung hỗ trợ những địa phương triển khai còn chậm. Đồng thời, các thủ tục để khởi công bốn khu công nghiệp, khu công nghệ cao cũng được yêu cầu đẩy nhanh nhằm tạo thêm không gian phát triển.

Năm 2026, Hà Nội bố trí khoảng 9.090 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tương đương 4% tổng chi ngân sách địa phương. Thành phố không coi tỷ lệ giải ngân là thước đo duy nhất mà tập trung xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu và đề nghị các bộ, ngành chia sẻ dữ liệu.

Ngày 17-11, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật trong chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng cho biết, thành phố chuyển từ tư duy “làm khoa học công nghệ, chuyển đổi số” sang sử dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để giải quyết các bài toán phát triển.

Hà Nội xác định hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp là thước đo chuyển đổi số, thay vì số lượng phần mềm, thiết bị hay thứ hạng. Hà Nội không chạy theo thành tích; việc cập nhật dữ liệu, báo cáo vẫn còn khó khăn, trong khi khối lượng công việc ở cơ sở lớn.

Thành phố cũng kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương. Thành phố kiến nghị Trung ương làm rõ cơ chế chia sẻ dữ liệu, phân định vai trò của địa phương trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và sản xuất công nghệ, tránh đầu tư trùng lặp. Đồng thời, cần có cơ chế để Nhà nước trở thành khách hàng đầu tiên đối với những sản phẩm công nghệ phù hợp.