Hà Nội tăng thêm hơn 314 tỷ đồng cho dự án đường Tam Trinh

Đường Tam Trinh được tăng vốn, kéo dài tiến độ. Ảnh ST

Theo quyết định điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án tăng từ 4.312,8 tỷ đồng lên 4.627,1 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng từ 3.883,9 tỷ đồng lên 4.169,5 tỷ đồng; chi phí dự phòng tăng từ 21,2 tỷ đồng lên 49,7 tỷ đồng.

Dự án đường Tam Trinh dài khoảng 3,56km, mặt cắt ngang rộng 40m, đi qua địa bàn các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy. Công trình được đầu tư đồng bộ các hạng mục nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh và tổ chức giao thông, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Được phê duyệt từ năm 2012 và khởi công năm 2024, dự án có diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 60.924m², liên quan đến 1.604 hộ dân và 18 tổ chức.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, song vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến xác định nguồn gốc đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân.

Theo hồ sơ điều chỉnh, chi phí bồi thường về đất, tài sản và cây cối tăng hơn 280 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến tổng mức đầu tư dự án tăng so với phương án đã được phê duyệt trước đó.

Đáng chú ý, dù phần lớn mặt bằng đã được bàn giao cho các đơn vị thi công trong tháng 5 và tháng 6/2026, khối lượng thực hiện tại thời điểm lập hồ sơ mới đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đang triển khai thi công tại 6 đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 875m phía trái tuyến.

Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá dự án kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư làm rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai, xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết và tập trung nguồn lực đẩy nhanh thi công.

UBND phường Hoàng Mai, với vai trò chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các phường liên quan giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.