Hà Nội tăng sức hút du lịch từ những trải nghiệm độc đáo

Hà Nội chú trọng kết nối du lịch với sản phẩm địa phương. Nguồn: https://thanglong.chinhphu.vn/.

Du lịch Hà Nội từng bước khởi sắc

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong 9 tháng năm 2026, Thành phố Hà Nội đón khoảng 27,5 triệu lượt khách, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 113.200 tỷ đồng, tăng 13,3%. Đáng chú ý, khách quốc tế tăng 22%, cao hơn đáng kể mức tăng 2% của khách nội địa.

Bước vào mùa đẹp nhất trong năm tại Hà Nội, từ cuối tháng 9, lượng khách quốc tế đến Hà Nội bắt đầu tăng, đây cũng là thời gian cao điểm du lịch của Hà Nội.

Trong các tháng cuối năm 2026, kế hoạch của Thành phố Hà Nội sẽ tập trung khai thác tiềm năng văn hóa, lịch sử, di sản, làng nghề, nông nghiệp và sinh thái để phát triển các sản phẩm du lịch mới, đồng thời nâng cao chất lượng những điểm đến hiện có, tạo thêm sức hút đối với du khách trong và ngoài nước.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, Hà Nội đang ưu tiên phát triển những sản phẩm du lịch có tính khác biệt, gắn với đặc trưng văn hóa, lịch sử và điều kiện tự nhiên của từng địa phương, có khả năng triển khai ngay trong ba tháng cuối năm 2026.

Trong tháng 10 và tháng 11, các địa phương tập trung lựa chọn sản phẩm hoặc trải nghiệm du lịch ưu tiên, xây dựng phương án khai thác cụ thể. Các đơn vị quản lý điểm đến sẽ bổ sung hoạt động tham quan, trình diễn, tương tác và dịch vụ phù hợp với từng nhóm khách.

Những hoạt động trải nghiệm, dịch vụ mới hoặc được nâng cấp dự kiến đưa vào khai thác thử nghiệm trong tháng 11 và tháng 12/2026. Việc đa dạng hóa sản phẩm hướng tới tăng thời gian trải nghiệm, khả năng chi tiêu của du khách và nâng cao hiệu quả khai thác tại các điểm đến.

Hà Nội chú trọng kết nối du lịch với sản phẩm địa phương

Mới đây, tại công văn thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Hà Nội đặt ra mục tiêu định hướng trở thành trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia, đồng thời là trung tâm du lịch văn hóa, di sản, sáng tạo tầm khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, Thủ đô cũng dự kiến thí điểm một số không gian du lịch, giải trí, thương mại hoạt động 24/7 trong hai năm 2026-2027.

Một trong những sản phẩm mang nhiều thế mạnh của du lịch Hà Nội là phát triển phố ẩm thực, phố đi bộ, lễ hội... trong khi đó, hướng đi mới cũng sẽ kết hợp các hình thức trình diễn nghệ thuật số, thể thao ban đêm và áp công nghệ vào các sản phẩm để nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Đáng chú ý, Hà Nội chú trọng kết nối du lịch với sản phẩm OCOP, làng nghề, đặc sản, ẩm thực và quà tặng địa phương. Các xã, phường được định hướng hình thành hoặc hoàn thiện những điểm giới thiệu, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm đặc trưng ngay tại điểm đến trong quý IV/2026.

Đây cũng là hướng phát triển nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư, hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ kinh doanh vào hoạt động du lịch, gắn phát triển sản phẩm với lợi ích của người dân địa phương.

Ngoài ra, cùng với phát triển làm mới sản phẩm, Hà Nội tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ và điều kiện phục vụ tại các khu, điểm du lịch, nhất là những yếu tố tác động trực tiếp đến trải nghiệm của du khách.

Để đạt được những mục tiêu lớn, ngành du lịch cũng cần nghiên cứu thêm những giải pháp như tăng cường kết nối giữa chính quyền địa phương, đơn vị quản lý điểm đến với doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, lưu trú và các đơn vị cung ứng dịch vụ, từ đó bức tranh du lịch khả quan được đẩy mạnh trong quý IV sẽ góp phần giúp du lịch Hà Nội thêm một năm khởi sắc.