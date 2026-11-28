Tại đây, những giá trị đặc sắc của ẩm thực Hà Nội được đặt trong dòng chảy giao lưu quốc tế, góp phần gợi mở hướng phát triển sản phẩm du lịch mới, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Thủ đô.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 đang tạo không khí lễ hội hấp dẫn cho người dân và du khách. Ảnh: H.L

Muôn sắc trải nghiệm vị giác

Diễn ra từ ngày 27 đến 29-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội), Hanoi Firebeat World Festival 2026 với thông điệp “Bừng vị năm châu – Chung nhịp toàn cầu” mang đến một hành trình khám phá ẩm thực phong phú và mới mẻ. Trên diện tích hơn 43.000m², hơn 200 thương hiệu giới thiệu hơn 2.000 món ăn tại năm phân khu, đưa thực khách bước vào thế giới ẩm thực đa sắc màu, từ những món ăn truyền thống của Hà Nội đến tinh hoa ẩm thực các châu lục.

Điểm khác biệt của lễ hội lần này là cách tổ chức không gian theo tinh thần “eatertainment” – kết hợp ăn uống và giải trí. Du khách không chỉ đến để thưởng thức món ngon mà còn được trực tiếp quan sát quá trình chế biến, gặp gỡ đầu bếp, tìm hiểu văn hóa ẩm thực, tham gia trò chơi và hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật.

Khu vực Đại tiệc Đầu bếp, quy tụ nhiều đầu bếp quốc tế trình diễn kỹ thuật làm đồ nướng. Ảnh: H.L

Tại khu vực Đại tiệc Đầu bếp, thực khách có cơ hội khám phá nghệ thuật BBQ qua những món ăn đặc trưng của nhiều quốc gia như brisket Texas, picanha Brazil, asado Argentina hay braai Nam Phi. Các đầu bếp trực tiếp lựa chọn nguyên liệu, tẩm ướp, xử lý thực phẩm và điều chỉnh nhiệt độ bếp nướng ngay trước mắt khách tham quan. Anh Mauro Piccaron, đầu bếp thuộc Hiệp hội BBQ Thế giới, chia sẻ, sức hấp dẫn của hoạt động trải nghiệm này không chỉ nằm ở hương vị thành phẩm mà còn ở kỹ thuật chế biến, bí quyết sử dụng gia vị và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn.

Ở khu vực “Lửa Á Châu”, người dân và du khách được trải nghiệm những phong cách ẩm thực hấp dẫn như BBQ Hàn Quốc, yakitori Nhật Bản, satay Đông Nam Á hay tandoori Ấn Độ.

Các đầu bếp trình diễn nấu tại chỗ. Ảnh: H.L

Đặc biệt, Hanoi Heritage – Vị Hà Nội là điểm nhấn mang ý nghĩa quảng bá văn hóa bản địa. Những món ăn đã làm nên danh tiếng ẩm thực đất kinh kỳ như phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn, cà phê trứng được giới thiệu cùng câu chuyện của những người làm nghề. Tại đây, du khách có thể quan sát công đoạn nướng chả, tráng bánh, pha chế cà phê, tìm hiểu bí quyết chế biến và cảm nhận sự tinh tế trong văn hóa ăn uống của người Hà Nội.

Đáng chú ý, không gian Toa Đồng Xuân mang đến trải nghiệm đậm chất Hà Nội khi thực khách có thể thưởng thức ẩm thực trên toa tàu thuộc sản phẩm du lịch Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô. Trong toa tàu hai tầng gợi nhớ không gian phố chợ, thực khách thưởng thức món ngon Hà Nội bên những bộ bàn ghế được làm từ tà vẹt đường sắt cũ, sau đó lên boong chụp ảnh, ngắm toàn cảnh lễ hội và nghe hát xẩm trên toa tàu.

Không gian Hà Nội với điểm nổi bật là Toa Đồng Xuân, kết hợp giới thiệu ẩm thực và nghệ thuật truyền thống. Ảnh: H.L.

Tham gia hoạt động lan tỏa văn hóa truyền thống tại sự kiện ẩm thực lớn của Thủ đô, nghệ sĩ xẩm Nguyễn Thị Thu Hằng bày tỏ, chị rất hạnh phúc vì những tiết mục hát xẩm do mình biểu diễn góp phần quảng bá văn hóa Hà Nội.

Bên cạnh không gian trải nghiệm ẩm thực, lễ hội còn có nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn như những màn trình diễn hip-hop tại Kitchen Beat, xiếc tung hứng dụng cụ bếp, chụp ảnh với khinh khí cầu. Ngoài ra, đến với lễ hội, du khách còn được thưởng thức âm nhạc với sự góp mặt của các ca sĩ Trang Pháp, Lâm Bảo Ngọc và Đinh Mạnh Ninh…

Đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang, Hà Nội không chỉ được biết đến với hệ thống di sản văn hóa mà còn nổi tiếng với nền ẩm thực tinh tế, giàu bản sắc. Thành phố Hà Nội xác định ẩm thực là nguồn lực quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm.

Phát huy giá trị ẩm thực cũng chính là chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, tạo thêm sức sống cho di sản, đồng thời mở ra cơ hội phát triển cho cộng đồng và doanh nghiệp. Trong bối cảnh hội nhập, việc mở rộng giao lưu quốc tế giúp Hà Nội khẳng định hình ảnh một Thủ đô giàu bản sắc nhưng cởi mở, trân trọng truyền thống và sẵn sàng tiếp nhận những giá trị mới.

Ca sĩ Trang Pháp biểu diễn vào tối 27-11 trong khuôn khổ sự kiện. Ảnh: H.L

Từ góc độ đó, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện giới thiệu món ăn. Lần đầu tiên, tinh hoa ẩm thực năm châu cùng ẩm thực Hà Nội và các vùng miền được đặt trong một không gian kết hợp giữa văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật và giải trí. Đây là nơi các đầu bếp, nghệ nhân, chuyên gia, doanh nghiệp và những người yêu ẩm thực gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác; đồng thời tạo điều kiện để ẩm thực Hà Nội quảng bá rộng rãi hơn tới bạn bè quốc tế.

Lần đầu tiên đến Hà Nội tham dự một sự kiện ẩm thực mang tính quốc tế, ông Don David, Chủ tịch khu vực châu Á - Đông Âu của Hiệp hội BBQ Thế giới, đánh giá, lễ hội là cơ hội để các đồng nghiệp quốc tế trao đổi kỹ thuật chế biến, chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu sâu hơn về món ăn Việt Nam. Theo ông, việc tổ chức những lễ hội ẩm thực thường niên sẽ giúp Việt Nam quảng bá tốt hơn văn hóa và du lịch.

Đông du khách trải nghiệm ẩm thực tại lễ hội. Ảnh: H.L

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 đang diễn ra tại không gian rộng lớn của Trung tâm Triển lãm Việt Nam ở Đông Anh, trở thành điểm hẹn cuối tuần hấp dẫn cho người dân và du khách.

Chị Nguyễn Thục Anh (phường Hoàn Kiếm) chia sẻ, lễ hội mang đến nhiều trải nghiệm thú vị bởi không chỉ được thưởng thức các món ăn, gia đình chị còn có cơ hội khám phá nhiều không gian văn hóa. “Nếu được kết nối với các sản phẩm du lịch, văn hóa và dịch vụ lân cận, đây sẽ là cơ hội để hình thành những hành trình khám phá đa dạng hơn, mở rộng không gian phát triển du lịch thành phố”, chị Thục Anh bày tỏ.

Du khách chụp ảnh với khinh khí cầu trong không gian lễ hội. Ảnh: H.L

Từ lễ hội có thể nhận thấy một hướng tiếp cận mới trong phát triển du lịch Thủ đô: Lấy văn hóa ẩm thực làm cầu nối giữa di sản và hiện đại, giữa bản sắc địa phương và giao lưu quốc tế. Khi các lễ hội ẩm thực không chỉ là nơi thưởng thức món ngon mà còn là không gian kể những câu chuyện văn hóa, Hà Nội sẽ có thêm những sản phẩm du lịch giàu sức hấp dẫn. Qua đó, văn hóa ẩm thực từng bước khẳng định vai trò là nguồn lực quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.