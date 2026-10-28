Hà Nội tăng quy mô dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng lên 2.288 căn hộ

Sau điều chỉnh, dự án có 2.288 căn hộ, tăng 1.122 căn so với phương án đã được phê duyệt.

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, dự án đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 15-6-2026. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với quy hoạch chi tiết tại khu vực thực hiện dự án đã được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh.

Cụ thể, 7 ô đất thực hiện dự án được gộp thành 4 ô đất. Theo phương án điều chỉnh, dự án sẽ xây dựng 4 tòa nhà cao 12 tầng, có 1 tầng hầm, thay cho phương án trước đây gồm 7 tòa nhà cao 12-13 tầng, có 2 tầng hầm; đồng thời đầu tư hệ thống hạ tầng nội bộ khu nhà ở.

Diện tích đất thực hiện dự án tăng từ khoảng 2,46ha lên 3,24ha. Số căn hộ tăng từ 1.166 căn lên 2.288 căn, bổ sung 1.122 căn, gần gấp đôi phương án trước. Sơ bộ tổng mức đầu tư tăng từ khoảng 3.562,560 tỷ đồng lên 3.794,696 tỷ đồng, tức tăng khoảng 232,136 tỷ đồng, tương đương 6,5%.

Địa điểm thực hiện dự án tại khu đất thực hiện dự án nhà ở giãn dân phố cổ thuộc phường Việt Hưng, gồm các ô đất CT-01, CT-02, CT-03 và CT-04 theo Quyết định số 5443/QĐ-UBND ngày 3-10-2026 của UBND thành phố.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Qua thẩm tra, Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố phân tích, làm rõ hiệu quả của việc điều chỉnh quy mô đầu tư; đánh giá nhu cầu thực tế đối với phân khúc nhà ở cho thuê, khả năng phân kỳ đầu tư và sự phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố.

Một nội dung được cơ quan thẩm tra lưu ý là khả năng đáp ứng nhu cầu đỗ xe khi dự án tăng thêm 1.122 căn hộ nhưng giảm từ 2 tầng hầm xuống 1 tầng hầm. Ban Đô thị đề nghị UBND thành phố khẳng định khả năng bảo đảm chỗ đỗ xe cho cư dân; đồng thời so sánh, làm rõ sự phù hợp giữa tổng diện tích sàn, số căn hộ và quy mô dân số.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị đánh giá hiệu quả sử dụng hạ tầng khi quy mô dân số tại phương án điều chỉnh là 2.671 người, trong khi hạ tầng theo quy hoạch được thiết kế phục vụ 3.268 người; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đã ban hành, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan tham mưu khi phải điều chỉnh chủ trương đầu tư sau thời gian ngắn.

HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết; chỉ đạo hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Cùng với việc cân đối, bố trí vốn theo tiến độ, các cơ quan liên quan cần nghiên cứu phương án quản lý, vận hành và cơ chế xác định giá thuê phù hợp, bảo đảm công trình phát huy hiệu quả khi hoàn thành, đưa vào sử dụng.