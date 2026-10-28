Hà Nội tăng quy mô dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng lên 2.288 căn

Chiều 28/10, tại kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khóa XVII thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng, nâng số căn hộ từ 1.166 lên 2.288 căn, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.795 tỷ đồng.

Quang cảnh kỳ họp.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng, dự án được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 15/6/2026. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với quy hoạch chi tiết khu vực đã được UBND thành phố phê duyệt.

Theo phương án mới, 7 ô đất được gộp thành 4 ô đất, xây dựng bốn tòa nhà cao 12 tầng, có một tầng hầm, thay cho phương án trước gồm 7 tòa nhà cao 12-13 tầng, có hai tầng hầm. Dự án đồng thời được đầu tư hệ thống hạ tầng nội bộ.

Diện tích đất thực hiện dự án tăng từ khoảng 2,46ha lên 3,24ha. Số căn hộ tăng thêm 1.122 căn, gần gấp đôi phương án cũ. Tổng mức đầu tư dự kiến tăng từ 3.562,560 tỷ đồng lên 3.794,696 tỷ đồng, tăng 232,136 tỷ đồng, tương đương 6,5%.

Dự án triển khai tại khu đất nhà ở giãn dân phố cổ thuộc phường Việt Hưng, gồm các ô đất CT-01, CT-02, CT-03 và CT-04 theo Quyết định số 5443/QĐ-UBND ngày 3/10/2026 của UBND thành phố.

Qua thẩm tra, Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị làm rõ hiệu quả điều chỉnh quy mô đầu tư, nhu cầu thực tế đối với nhà ở cho thuê, khả năng phân kỳ đầu tư và sự phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố.

Đáng chú ý, phương án mới tăng thêm 1.122 căn hộ nhưng giảm số tầng hầm từ hai xuống một. Ban Đô thị đề nghị UBND thành phố đánh giá khả năng đáp ứng chỗ đỗ xe cho cư dân, đồng thời làm rõ sự phù hợp giữa diện tích sàn, số căn hộ và quy mô dân số.

Theo phương án điều chỉnh, dự án có quy mô dân số 2.671 người, trong khi hạ tầng theo quy hoạch được thiết kế phục vụ 3.268 người. Cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá hiệu quả sử dụng hạ tầng, rà soát kết quả thực hiện nghị quyết đã ban hành và xác định trách nhiệm của các cơ quan tham mưu khi phải điều chỉnh chủ trương đầu tư sau thời gian ngắn.

HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.