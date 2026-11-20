Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 447/KH-UBND về tặng quà tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Kế hoạch nhằm đảm bảo mục tiêu quan tâm tốt hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng; cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tàu ngầm 182 Hà Nội thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Bộ Tư lệnh Hải quân; đại diện gia đình (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, con) là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, quần đảo Trường Sa, Nhà giàn ĐK1 và nơi có phụ cấp đặc biệt 100%; đại diện gia đình quân nhân thuộc các cơ quan, đơn vị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hộ nghèo; hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; người cao tuổi; trẻ em khuyết tật nhẹ; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu; cán bộ trực Tết Nguyên đán và đối tượng tại các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, nuôi dưỡng nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trực thuộc Sở Nội vụ, các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế chuyên chăm sóc và điều trị tập trung bệnh nhân HIV/AIDS, bệnh nhân phong, bệnh nhi, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân thần kinh, tâm thần, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

Nhiều mức quà dành cho người có công và đối tượng chính sách

Nhiều mức quà được dành cho người có công và các đối tượng chính sách. Cụ thể, Thành phố tặng quà bằng tiền 10 triệu đồng/người đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (lão thành cách mạng); người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (tiền khởi nghĩa).

Mức quà bằng tiền 3 triệu đồng/người được dành cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; thương bệnh binh của TP Hà Nội đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Trường hợp người đứng tên trong gia đình được tặng kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” đã mất thì đại diện vợ, chồng, con được nhận quà.

Mức quà bằng tiền 1,5 triệu đồng/người được dành cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; người thờ cúng liệt sĩ (1 liệt sĩ/1 suất quà); thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương...

Nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng 1,5 triệu đồng/người theo đề xuất của Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội; hộ nghèo được tặng 800.000 đồng/hộ, hộ cận nghèo được tặng 500.000 đồng/hộ.

Bên cạnh đó, Thành phố tặng quà 70 đơn vị, mỗi suất trị giá từ 12 triệu đồng đến 27 triệu đồng; tặng 264 suất quà cá nhân tiêu biểu, mỗi suất 12 triệu đồng, gồm túi quà trị giá 2 triệu đồng và 10 triệu đồng tiền mặt.

Bồi dưỡng cán bộ trực Tết, bổ sung tiền ăn 700.000 đồng/người

Mức quà 700.000 đồng/người được dành để bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên phục vụ trực tiếp trong những ngày Tết tại các đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, nuôi dưỡng nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trực thuộc Sở Nội vụ; các trung tâm phục hồi chức năng, cơ sở trợ giúp xã hội công lập và Bệnh viện 09 trực thuộc Sở Y tế.

Thành phố cũng tặng 700.000 đồng/người để bổ sung tiền ăn trong những ngày Tết cho người có công, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đang được nuôi dưỡng tại các đơn vị nuôi dưỡng người có công, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trực thuộc Sở Nội vụ; đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và Bệnh viện 09 thuộc Sở Y tế.