Hà Nội tăng phí trông xe đến 2 lần, 12 tuyến phố thu 50 nghìn đồng/giờ

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Theo quyết định này, mức giá trông giữ phương tiện theo lượt được tính toán điều chỉnh tăng bình quân khoảng 1,7 đến 2 lần tùy loại phương tiện và khu vực.

Theo đó, 12 tuyến phố cần hạn chế trông giữ xe thuộc khu vực đô thị lõi, khu bảo tồn cấp 1, gồm: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ.

Tại các tuyến phố này, giá trông giữ xe đến 9 chỗ và xe tải dưới 2 tấn là 50.000 đồng mỗi lượt 60 phút, tăng 20.000 đồng so với mức 30.000 đồng quy định tại Quyết định 44 ngày 15/12/2017. Xe từ 10-24 chỗ và xe tải từ 2-7 tấn có giá trông giữ 60.000 đồng mỗi giờ. Mức tăng 1,67 lần so với giá trông giữ cũ.

Hà Nội tăng gấp đôi phí trông xe

Đối với các tuyến đường còn lại trong đường Vành đai 1, giá đỗ tăng từ 25.000 đồng lên 45.000 đồng/lượt, tăng 1,8 lần. Gửi ô tô tháng theo hợp đồng ngày tăng lên 3,8 triệu đồng/tháng, tăng 1,9 lần; hợp đồng ngày đêm là 5 triệu đồng/tháng, tăng 1,67 lần; hợp đồng đêm là 3 triệu đồng/tháng, tăng 1,88 lần.

Giá trông giữ ô tô tại các khu vực khác được chia theo các vành đai, với mức thu thấp dần từ trung tâm ra ngoài.

Với xe đến 9 chỗ và xe tải dưới 2 tấn, khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2, bao gồm đường Vành đai 2, thu 35.000 đồng mỗi giờ.

Từ Vành đai 2 đến Vành đai 3, bao gồm đường Vành đai 3, giá trông giữ nhóm xe này là 25.000 đồng mỗi giờ. Các tuyến đường, phố từ Vành đai 3 đến Vành đai 4, trên đường Vành đai 4 và các khu vực còn lại thu 20.000 đồng mỗi giờ.

Từ Vành đai 3 đến Vành đai 4 và các khu vực còn lại, giá đỗ lượt tăng từ 12.500 đồng lên 20.000 đồng/60 phút. Đáng chú ý, ô tô theo hợp đồng gửi ngày đêm tăng từ 900.000 đồng lên 2 triệu đồng/tháng, tăng 2,22 lần; hợp đồng đêm tăng từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng/tháng, tăng gấp 2 lần.

Đối với xe từ 10 đến 24 chỗ và xe tải từ 2 đến 7 tấn, mức thu tại 4 khu vực trên lần lượt là 50.000 đồng, 40.000 đồng, 30.000 đồng và 23.000 đồng mỗi giờ.

Xe từ 25 đến 40 chỗ và xe tải trên 7 tấn có mức giá tương ứng 60.000 đồng, 40.000 đồng, 30.000 đồng và 30.000 đồng mỗi giờ. Nhóm xe từ 40 chỗ trở lên có mức thu lần lượt 70.000 đồng, 40.000 đồng, 30.000 đồng và 34.000 đồng mỗi giờ.

Với xe đạp, xe máy sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, giá trông giữ tại 12 tuyến phố cần hạn chế thuộc khu vực đô thị lõi và các tuyến đường, phố còn lại trong Vành đai 1 là 10.000 đồng mỗi lượt ngày, 15.000 đồng mỗi lượt đêm và 25.000 đồng mỗi lượt ngày đêm.

Giá gửi theo tháng tại 12 tuyến phố cần hạn chế là 250.000 đồng; tại các tuyến đường, phố còn lại trong Vành đai 1 là 200.000 đồng.