Hà Nội tăng phí gửi xe: Bãi xe 'ế khách', người dân hạn chế đi ô tô

Bài toán kinh tế thời "bão giá" gửi xe

Gắn bó với chiếc ô tô gia đình hơn 15 năm nay, ông Trần Văn Hùng (60 tuổi, trú tại phố Hàng Đào, phường Hoàn Kiếm) chưa bao giờ thấy việc duy trì xe cá nhân lại áp lực như hiện tại. Kể từ khi bãi đỗ quen thuộc rục rịch áp dụng mức phí trông giữ mới, ông buộc phải tính toán lại.

"Chiếc xe này chủ yếu phục vụ cả nhà đi dã ngoại cuối tuần hoặc thỉnh thoảng có việc về quê. Nếu nhẩm tính, tiền gửi xe mỗi tháng giờ leo thang lên ngưỡng 5 triệu đồng, thực sự quá lãng phí so với công năng. Xe chạy hằng ngày để kiếm tiền thì mình còn gồng gánh bớt chi phí khác bù vào được, chứ nhu cầu ít như nhà tôi nên phải tính toán lại", ông Hùng chia sẻ.

Bãi gửi xe trên phố Trần Thánh Tông (phường Hai Bà Trưng) vắng xe sau khi tăng phí trông giữ. Có phương tiện còn chọn cách đỗ ngoài vạch trông giữ

Tương tự, với những người sinh sống và làm việc quanh khu vực Vành đai 1, việc xoay xở tìm một chỗ đỗ xe có giá cả hợp lý đang trở thành vấn đề phải tính toán.

Anh Hoàng Anh Tuấn (38 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tuy) nhưng lại mở cửa hàng kinh doanh trên phố Đường Thành (phường Hoàn Kiếm). Hiện anh đang gửi xe qua đêm gần nhà tại một bãi xe tư nhân nên giá vẫn quanh mức 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nếu lái xe lên cửa hàng làm việc, anh phải gửi tại bãi đỗ bên phía đường Phùng Hưng, tiêu tốn thêm 3,8 triệu đồng/ tháng.

"Tổng cộng mỗi tháng tôi mất gần 7 triệu đồng chỉ để chiếc xe có chỗ đỗ. Mức chi phí này tăng đáng kể. Do đó, khả năng thời gian tới tôi sẽ chuyển sang đi xe máy cho tiết giảm chi phí", anh Tuấn chia sẻ.

Bảng giá mới niêm yết trên phố Phan Chu Trinh (phường Cửa Nam)

Cú hích dịch chuyển tất yếu

Giữa bối cảnh chi phí đỗ xe cá nhân trở nên đắt đỏ, mạng lưới vận tải hành khách công cộng đang dần trở thành lựa chọn lý tưởng. Chị Lê Mai Lan (33 tuổi, trú quận Thanh Xuân) chia sẻ, trước đây chị luôn lái ô tô đi làm. Nhưng hiện tại, chị đã trở thành hành khách quen thuộc của tuyến đường sắt đô thị và xe buýt.

"Nếu gộp cả tiền xăng và tiền gửi xe bãi, mỗi tháng tôi có thể "đốt" từ 4 đến 6 triệu đồng. Giờ tôi chỉ dùng đến ô tô vào những ngày mưa bão hoặc khi có lịch trình phải đi lại quá nhiều. Còn với tuyến cố định từ nhà đến cơ quan, đi tàu điện vừa rẻ, lại giúp mình bớt chi phí," chị Lan nói.

Các điểm trông giữ xe tại khu vực nội đô vắng khách

Sự thay đổi thói quen này không chỉ dừng lại ở những chia sẻ cá nhân mà đã phản ánh trực tiếp vào con số thống kê của các đơn vị trông giữ. Đại diện Công ty TNHH Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội xác nhận, ngay trong tháng 11 khi áp dụng bảng giá mới, lượng xe đăng ký gửi theo hợp đồng tháng tại đơn vị này đã sụt giảm tới 70%.

"Về lượng khách gửi vé lượt, các điểm đỗ phục vụ khu vực hàng quán, vui chơi giải trí vẫn đáp ứng được khoảng 80-90% so với lúc chưa tăng giá. Tuy nhiên, tại các tuyến phố tập trung đông công chức đi làm hằng ngày, lượng xe gửi giảm mạnh. Dân văn phòng đã chủ động tìm các phương tiện khác để di chuyển do mức chi phí cao", vị đại diện này thông tin thêm.