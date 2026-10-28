Hà Nội tăng nguồn cung bất động sản, thêm dự án mới tại khu vực Mỹ Đình

Phối cảnh dự án Tara Maison.

Nguồn cung bất động sản tiếp tục được bổ sung

Thị trường bất động sản Hà Nội đang có những chuyển động về nguồn cung khi nhiều doanh nghiệp tiếp tục triển khai, giới thiệu các dự án nhà ở mới. Đáng chú ý, khu vực phía Tây Thủ đô tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà phát triển bất động sản nhờ hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị và các công trình dịch vụ đã được đầu tư trong những năm qua.

Chiều ngày 28/10, Epic Holdings công bố tham gia thị trường bất động sản hạng sang với chuỗi dự án dự kiến phát triển tại nhiều khu vực của Hà Nội, trong đó có Mỹ Đình, Nguyễn Trãi, Vũ Tông Phan, Trung Văn và Lê Đại Hành.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, chuỗi dự án mang tên Timeless Collection bao gồm Tara Maison tại Mỹ Đình, Tara Cosmo tại Nguyễn Trãi, Tara Vista tại Vũ Tông Phan, Tara Solis tại Trung Văn và Tara Elite tại Lê Đại Hành.

Trong đó, Tara Maison là dự án đầu tiên được giới thiệu, tọa lạc tại khu vực đối diện Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thuộc phía Tây Hà Nội.

Dự án có quy mô diện tích 23.810 m2, gồm 27 tầng nổi và 3 tầng hầm liên thông, mật độ xây dựng theo công bố là 26%. Các hạng mục tiện ích dự kiến gồm bể bơi, khu thể thao, trung tâm thương mại, không gian sinh hoạt cộng đồng và khu vui chơi trẻ em.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án dự kiến bàn giao vào quý IV/2028 và được giới thiệu với hình thức sở hữu lâu dài.

Phối cảnh dự án Tara Maison.

Việc doanh nghiệp giới thiệu dự án mới cho thấy phân khúc bất động sản cao cấp tiếp tục được quan tâm phát triển tại Hà Nội. Tuy nhiên, số lượng căn hộ dự kiến cung cấp ra thị trường, cơ cấu diện tích và mức giá bán của dự án chưa được công bố trong thông tin tại sự kiện.

Theo bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch HĐQT Epic Holdings, thị trường bất động sản có tính chu kỳ và trong giai đoạn điều chỉnh, chất lượng tài sản, giá trị sử dụng và khả năng khai thác lâu dài sẽ là những yếu tố quan trọng đối với người mua.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng, việc phát triển dự án cần chú trọng chất lượng công trình, tiện ích và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế, thay vì chỉ tập trung vào biến động giá bán trong ngắn hạn.

Đây cũng là vấn đề đặt ra đối với các chủ đầu tư trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến chất lượng bàn giao, tiến độ xây dựng, pháp lý dự án và chi phí vận hành sau khi nhận nhà.

Yếu tố quyết định vẫn là chất lượng dự án, mức giá phù hợp

Sự xuất hiện của các dự án mới diễn ra trong bối cảnh thị trường căn hộ Hà Nội đang có sự thay đổi về cung và cầu. Sau giai đoạn giá nhà tăng mạnh, người mua có xu hướng thận trọng hơn, đặc biệt trước những biến động của lãi suất và khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Giới chuyên gia cũng đã phân tích, đối với các dự án thương mại mới, đặc biệt tại khu vực phía Tây Hà Nội, việc phát triển cần gắn với khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông, trường học, y tế và các dịch vụ công cộng. Đồng thời, thông tin về pháp lý, tiến độ và giá bán cần được công khai, minh bạch để người mua có cơ sở đánh giá.

Bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch HĐQT Epic Holdings. Ảnh: H.H.

Về dài hạn, việc tăng nguồn cung bất động sản không chỉ được đo bằng số lượng dự án công bố hay số căn hộ mở bán, mà còn ở khả năng đưa sản phẩm vào sử dụng thực tế và đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường.

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và hoàn thiện hạ tầng đô thị, sự tham gia của các doanh nghiệp phát triển bất động sản sẽ góp phần mở rộng nguồn cung. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng dự án, mức giá phù hợp, tính minh bạch và khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở thực của người dân.