Hà Nội: Tăng mức phạt nhiều vi phạm trật tự đô thị, cao nhất 40 triệu đồng

Các hành vi vi phạm giao thông đường bộ bị tăng mức phạt

HĐND TP.Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 56/2026, quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết được xây dựng nhằm thực hiện điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Thủ đô (sửa đổi), tạo cơ sở pháp lý để áp dụng mức xử phạt cao hơn đối với những hành vi được xác định cụ thể.

Theo Nghị quyết, có 28 hành vi vi phạm hành chính được áp dụng mức phạt bằng 1,5 lần hoặc 2 lần mức phạt chung do Chính phủ quy định. Trong đó, 24 hành vi thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 4 hành vi trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cụ thể, trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hành vi sử dụng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường gây cản trở giao thông bị phạt từ 200.000-400.000 đồng.

Hành vi bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, vỉa hè tại các tuyến phố có quy định cấm bán hàng bị phạt từ 400.000-500.000 đồng.

Đối với hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị, rửa xe hoặc đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo, mức phạt được nâng lên 4-6 triệu đồng.

Hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện... mức phạt được nâng lên 4-6 triệu đồng (Ảnh: Hữu Thắng).

Trong khi đó, hành vi không tuân thủ quy định về dừng, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt hoặc trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi an toàn đường sắt bị phạt từ 1,6-2 triệu đồng.

Việc điều chỉnh mức phạt đối với các hành vi trên hướng đến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến trật tự đô thị. Các mức phạt được quy định cụ thể theo từng hành vi, làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm.

Không được khai báo tạm trú với người nước ngoài phạt tới 40 triệu đồng

Đáng chú ý, các vi phạm liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú chiếm số lượng lớn nhất, với 12 hành vi. Mức phạt từ 3-6 triệu đồng được áp dụng đối với những hành vi như: Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú hoặc giấy tờ liên quan; mua bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn hoặc sử dụng giấy tờ cư trú để thực hiện hành vi trái pháp luật; đủ điều kiện nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 1-3 người; hành vi tổ chức, kích động, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới hoặc cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú; cầm cố, nhận cầm cố hoặc hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú.

Đối với hành vi không thực hiện thông báo lưu trú từ 4-8 người, mức phạt tăng lên 6-12 triệu đồng. Cùng mức phạt này là hành vi cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi; cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú; cản trở hoặc không chấp hành việc kiểm tra thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng và các nội dung kiểm tra cư trú theo quy định.

Trong lĩnh vực cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử và giấy chứng nhận căn cước, Nghị quyết quy định mức phạt từ 3-6 triệu đồng đối với hành vi: Chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép giấy tờ căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy gắn với số định danh cá nhân được xác lập lại của người khác; tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung các giấy tờ thuộc nhóm này.

Đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, hành vi hoạt động khi chưa được cấp, đã bị thu hồi, đang bị tước quyền sử dụng hoặc đã hết thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bị phạt từ 15-30 triệu đồng.

Hai hành vi vi phạm quy định về thi hành các biện pháp xử lý hành chính cũng được tăng mức phạt lên 1-2 triệu đồng. Các hành vi gồm không thực hiện nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu; người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù theo quy định; vi phạm quy định về chấp hành các biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đối với lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại, 7 hành vi được quy định mức phạt cao hơn mức chung.

Cụ thể, mức phạt từ 1-4 triệu đồng được áp dụng với hành vi khai không đúng sự thật để được cấp, gia hạn, khôi phục giá trị sử dụng hoặc trình báo mất hộ chiếu, giấy thông hành và một số giấy tờ xuất nhập cảnh khác; không xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra theo quy định.

Hành vi cho người khác sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành và các giấy tờ đi lại quốc tế, xuất nhập cảnh để thực hiện hành vi trái pháp luật bị phạt từ 6-10 triệu đồng.

Cùng mức phạt từ 6-10 triệu đồng là hành vi của cơ sở lưu trú không khai báo tạm trú cho 1-3 người nước ngoài; tạo tài khoản bằng thông tin sai sự thật để khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên môi trường điện tử; hoặc người nước ngoài không xuất trình giấy tờ theo quy định để cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú.

Mức phạt tăng theo số lượng người nước ngoài không được khai báo tạm trú. Cụ thể, cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú cho 4-8 người nước ngoài bị phạt từ 20-30 triệu đồng; từ 9 người trở lên bị phạt từ 30-40 triệu đồng.

Đặc biệt, hành vi làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm hoặc khai không đúng sự thật bị phạt từ 30-37,5 triệu đồng.

Nghị quyết cũng quy định nguyên tắc áp dụng mức phạt: Các mức tiền phạt là mức áp dụng đối với cá nhân; nếu cùng một hành vi vi phạm, mức phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân. Về tổ chức thực hiện, UBND Tp.Hà Nội được giao triển khai Nghị quyết; tổ chức kiểm tra, thanh tra, thực hiện trách nhiệm giải trình và đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, UBND thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị quyết cho phù hợp. Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố thực hiện giám sát việc triển khai. Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Hà Nội và các tổ chức Chính trị - xã hội được đề nghị phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành và tham gia giám sát. Đáng chú ý, Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành, UBND cấp xã và đơn vị liên quan được giao đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong tuyên truyền, tiếp nhận, phát hiện, xử lý, thống kê và phân tích dữ liệu về vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nghị quyết số 56/2026 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Trường hợp Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế các quy định về hành vi vi phạm được dẫn chiếu trong Nghị quyết thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.