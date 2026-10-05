Hà Nội tăng mảng xanh tại một loạt công trình đô thị

Hà Nội đang đẩy mạnh trồng mới, cải tạo và bổ sung cây xanh tại một số công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, góp phần hoàn thiện cảnh quan, tăng diện tích phủ xanh và nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng Thủ đô theo hướng xanh, văn minh, hiện đại, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội và các nhà thầu quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố khẩn trương rà soát, lập phương án thiết kế, triển khai thí điểm các mô hình tăng cường mảng xanh tại một số vị trí, địa điểm.

Cụ thể, các vị trí bao gồm: 3 trụ cầu đường sắt trên cao tại đường Nguyễn Trãi (trước tòa nhà Royal city); Hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; Cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ; 3 nhà chờ xe buýt (Nhà chờ Đại học Dược trên đường Lê Thánh Tông; Nhà chờ gần Bệnh viện Xanh Pôn trên đường Trần Phú; Nhà chờ số 69 Lý Thường Kiệt).

Trên cơ sở phương án thiết kế được thống nhất, xác định cụ thể khối lượng, yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thực hiện, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội chỉ đạo các nhà thầu quản lý, duy trì hệ thống cây xanh tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ; đồng thời lập dự toán kinh phí thực hiện, sử dụng nguồn dự phòng của các gói thầu Quản lý, duy tu, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội khẩn trương phối hợp cùng Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội và nhà thầu quản lý, duy trì hệ thống cây xanh rà soát, góp ý và thống nhất phương án thiết kế tại vị trí thí điểm; phối hợp giải quyết các yêu cầu liên quan đến hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông và điều kiện thi công; tạo điều kiện để các nhà thầu quản lý, duy trì hệ thống cây xanh triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn giao thông.

Đồng thời, Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội và các nhà thầu quản lý, duy trì hệ thống cây xanh để thống nhất phương án thiết kế tại khu vực công trình đường sắt đô thị. Trong đó, phải bảo đảm không xâm phạm móng trụ, các công trình ngầm và các hạng mục kỹ thuật của công trình; không ảnh hưởng đến kết cấu, công năng khai thác và vận hành của công trình hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông và hoạt động khai thác đường sắt đô thị.

Trước quá trình đô thị hóa nhanh, Hà Nội đang triển khai nhiều dự án giao thông, thoát nước, chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Cùng với việc hoàn thiện công trình, yêu cầu về cảnh quan và môi trường ngày càng được đặt ra cao hơn. Do đó, từ những hàng cây mới được trồng, những bồn cây được cải tạo hay các khu vực hạ tầng được bổ sung mảng xanh, diện mạo đô thị đang từng bước thay đổi theo hướng gần gũi hơn với thiên nhiên.

Qua đó, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Thủ đô xanh, sạch, đẹp, nơi chất lượng môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân được đặt song hành với phát triển hạ tầng và kinh tế đô thị.