Trình thẩm định 39/44 quy hoạch chung xã

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt 125 quy hoạch trong năm 2026, gồm 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm, 44 quy hoạch chung xã, 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng.

Cần rà soát, thẩm định kỹ quy hoạch chung xã theo nhóm địa bàn liền kề, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng và không gian phát triển. Ảnh: Tiến Hào.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị duy trì giao ban, báo cáo tiến độ hằng tuần để kiểm soát việc triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Tính đến 20/11, toàn bộ 44 xã đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Trong đó, 39/44 xã, tương đương khoảng 88%, đã trình hồ sơ thẩm định và được Sở Xây dựng gửi lấy ý kiến Hội đồng thẩm định.

Trong số 63 quy hoạch phân khu đô thị, đã có 2 đồ án được phê duyệt, gồm Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và Quy hoạch phân khu đô thị mới Đan Phượng.

Ngoài ra, 2 đồ án đã trình UBND thành phố, 4 đồ án đang thẩm định và 53 đồ án đang thực hiện quy trình lấy ý kiến cộng đồng.

Ông Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho biết, Sở Xây dựng đang tập trung tổ chức các hội đồng thẩm định quy hoạch chung xã. Theo kế hoạch, các đồ án phải được phê duyệt trong năm 2026.

Theo ông Huy, Viện tham gia với vai trò đơn vị tư vấn lập quy hoạch; công tác thẩm định thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Kết nối các quy hoạch

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tiến độ triển khai nhóm quy hoạch phân khu đô thị còn chậm so với yêu cầu, nhất là ở khâu tổ chức lập quy hoạch và triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Trong số 10 quy hoạch do UBND cấp xã tổ chức lập, còn 3 đồ án chưa triển khai lấy ý kiến cộng đồng. Đối với 53 quy hoạch do Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc tổ chức lập, còn 25 đồ án chưa thực hiện bước này.

Để tháo gỡ, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị thành phố yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tăng cường phối hợp với đơn vị tư vấn; thực hiện chế độ "làn xanh", trong đó thời hạn tham gia ý kiến thẩm định không quá 5 ngày làm việc.

Đơn vị này cũng đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội hỗ trợ các đơn vị tư vấn khác, bảo đảm chất lượng và sự đồng bộ giữa các đồ án, phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Trao đổi với Báo Xây dựng, TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, yêu cầu hàng đầu khi lập quy hoạch cấp xã là bảo đảm sự thống nhất với quy hoạch cấp trên, đặc biệt là Quy hoạch tổng thể Thủ đô, các quy hoạch phân khu và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

"Quy hoạch cấp xã cần có sự kết nối từ trên xuống và giữa các địa phương liền kề. Thành phố cần sớm cụ thể hóa các quy hoạch chuyên ngành, xác định rõ chỉ tiêu, yêu cầu phát triển theo từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn", ông Nghiêm nói và cho rằng: Nếu thiếu cơ sở này, các địa phương dễ rơi vào tình trạng vừa lập xong quy hoạch đã phải điều chỉnh.

Theo ông Nghiêm, thành phố cần chuẩn bị đầy đủ dữ liệu quy hoạch cho từng địa phương, tăng cường đào tạo cán bộ cấp xã và sớm hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành làm cơ sở triển khai.

Giữ bản sắc văn hóa, kiến trúc

Bên cạnh yêu cầu đồng bộ hạ tầng, việc bảo tồn các giá trị văn hóa, kiến trúc và không gian làng quê truyền thống cần quan tâm ngay từ khâu lập quy hoạch.

Theo ông Nghiêm, mỗi địa phương có điều kiện tự nhiên, quỹ đất, đặc điểm kinh tế và bản sắc riêng. Vì vậy, không thể áp dụng máy móc các chỉ tiêu phát triển đô thị cho tất cả các xã.

Quy hoạch cần nhận diện đầy đủ hệ thống di sản, công trình kiến trúc có giá trị, cấu trúc làng xóm và cảnh quan đặc trưng.

Đồng thời, việc bố trí hạ tầng, công trình công cộng và quỹ đất phát triển phải hài hòa với yêu cầu gìn giữ không gian văn hóa, duy trì sinh kế của người dân.

Ông Nghiêm lưu ý, việc lấy ý kiến cộng đồng cần thực chất, trực tiếp lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của người dân thay vì thông qua các cơ quan đại diện.

Đánh giá mục tiêu hoàn thành 125 quy hoạch trong năm 2026, TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, đây là nhiệm vụ khó khi nhiều quy hoạch cấp trên chưa hoàn thiện, nguồn nhân lực chuyên môn còn hạn chế.

"Điều quan trọng không phải hoàn thành đủ số lượng đồ án mà phải bảo đảm chất lượng và tính khả thi. Quy hoạch phải thực sự trở thành công cụ quản lý, định hướng phát triển của địa phương", ông Nghiêm nhấn mạnh.

Với 44 quy hoạch chung xã, kết quả không chỉ là những hồ sơ được phê duyệt đúng tiến độ mà còn là hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ, không gian phát triển phù hợp và bản sắc riêng của từng địa phương được gìn giữ.

Quy hoạch phải bảo đảm kết nối hạ tầng liên xã Tại cuộc họp mới đây về tiến độ triển khai Kế hoạch số 331/KH-UBND, nhằm hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt 125 quy hoạch trong năm 2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, thẩm định kỹ các quy hoạch chung xã theo nhóm địa bàn liền kề, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng và không gian phát triển. Đồng thời, quy hoạch phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xác định rõ mô hình phát triển, ngành nghề và sinh kế của người dân tại từng địa phương, bảo đảm chất lượng, tính khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Tiến Hào