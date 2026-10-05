Hà Nội tăng giám sát hoạt động kinh doanh, quảng cáo thuốc cổ truyền

Trước những diễn biến phức tạp về tình trạng sản xuất và buôn bán thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành công văn chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện thị trường dược liệu và thuốc y học cổ truyền.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng của Bộ Công an thời gian qua đã triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc giả, điển hình là các vụ việc làm giả sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn.

An cung giả được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo chỉ đạo mới nhất, các xã, phường trên địa bàn thành phố được yêu cầu tập trung rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền.

Trọng tâm của đợt giám sát này là sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn. Các cơ quan chức năng tại cơ sở có trách nhiệm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc có dấu hiệu giả mạo và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược.

Để ngăn chặn hiệu quả dòng chảy của thuốc giả, thuốc kém chất lượng, Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phối hợp liên ngành. Cụ thể, các địa phương cần chủ động phối hợp nhịp nhàng với lực lượng Công an, Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Mục tiêu đặt ra là truy xuất triệt để nguồn cung cấp, qua đó ngăn chặn tận gốc thuốc giả lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Bên cạnh thị trường truyền thống, công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên không gian mạng cũng được đặt lên hàng đầu. Các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo, giới thiệu và chào bán thuốc cổ truyền trên địa bàn cũng như trên các nền tảng mạng xã hội.

Công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên không gian mạng cũng được đặt lên hàng đầu.

Trọng tâm giám sát tiếp tục hướng vào sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm thành "thần dược phòng ngừa đột quỵ" trái quy định.

Song song với công tác kiểm tra, Sở Y tế yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thuốc An cung ngưu hoàng hoàn khi có đơn của bác sĩ, đồng thời mua thuốc tại các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm.

Đối với hệ thống y tế và các phòng chuyên môn trực thuộc, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dược tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật.

Lưu ý đặc biệt đối với An cung ngưu hoàng hoàn là thuốc kê đơn, tuyệt đối không được bán khi không có đơn thuốc của người hành nghề có thẩm quyền. Đồng thời, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn phải siết chặt kiểm tra, kiểm soát việc chỉ định và sử dụng thuốc cổ truyền, bảo đảm mọi quá trình sử dụng đều tuân thủ chặt chẽ chỉ định chuyên môn theo quy định hiện hành.