Hà Nội tăng giá trông giữ xe từ 15/10

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại các điểm sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng ngân sách nhà nước.

Hình minh họa

Theo đó, giá trông giữ phương tiện được điều chỉnh theo từng khu vực, loại xe và hình thức gửi, áp dụng từ ngày 15/10.

Tại 12 tuyến phố cần hạn chế trông giữ xe thuộc khu vực đô thị lõi, giá gửi ô tô đến 9 chỗ và xe tải dưới 2 tấn tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt 60 phút.

Với ô tô từ 10 đến 24 chỗ và xe tải từ 2 đến 7 tấn, mức thu tăng từ 35.000 đồng lên 60.000 đồng/lượt 60 phút.

Các tuyến phố áp dụng mức giá trên gồm Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ.

Tại các tuyến đường, phố còn lại trong và trên đường Vành đai 1, giá gửi ô tô đến 9 chỗ và xe tải dưới 2 tấn là 45.000 đồng/lượt 60 phút.

Cùng nhóm phương tiện này, mức thu giảm dần từ trung tâm ra ngoài: 35.000 đồng tại khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2; 25.000 đồng từ Vành đai 2 đến Vành đai 3; 20.000 đồng từ Vành đai 3 đến Vành đai 4 và các khu vực còn lại.

Giá gửi ô tô theo từng nhóm phương tiện tại các khu vực này được quy định như sau:

Đơn vị: đồng/lượt 60 phút.

Đối với xe đạp, xe máy, giá gửi ban ngày tăng từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng/lượt. Mức thu ban đêm là 15.000 đồng/lượt; gửi cả ngày và đêm là 25.000 đồng/lượt.

Giá vé tháng của xe đạp, xe máy tại 12 tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi là 250.000 đồng; tại các khu vực còn lại là 200.000 đồng.