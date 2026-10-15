Hà Nội tăng giá trông giữ xe, có loại tăng gấp 2,2 lần

Ngày 15/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, giá trông giữ ô tô được phân chia thành nhiều mức, căn cứ vào vị trí các tuyến đường, phố thuộc phạm vi đường Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4 và các khu vực còn lại.

So với quy định trước đây, giá dịch vụ trông giữ xe (áp dụng cho xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn) ghi nhận mức điều chỉnh tăng đáng kể tại nhiều khu vực.

Cụ thể, tại khu vực đô thị lõi (khu bảo tồn cấp I, bao gồm các tuyến phố: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ), giá đỗ xe ô tô theo lượt (60 phút) tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt (gấp 1,67 lần).

Giá gửi ô tô theo tháng dạng hợp đồng ngày tăng từ 3 triệu đồng lên 4,8 triệu /tháng (gấp 1,6 lần); hợp đồng ngày đêm tăng từ 4 triệu đồng lên 6 triệu đồng/tháng (gấp 1,5 lần); hợp đồng đêm tăng từ 2 triệu đồng lên 3,5 đồng/tháng (gấp 1,75 lần).

Đặc biệt, với việc gửi ô tô dưới 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn qua đêm tại các tuyến phố còn lại nằm trong Vành đai 1 và trên Vành đai 1, mức giá được điều chỉnh tăng lên đến 2,08 lần. Cụ thể, mức giá cũ là 1,2 triệu đồng/tháng còn giá mới là 2,5 triệu đồng/tháng...

UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (Ảnh: Hữu Thắng).

Từ Vành đai 2 đến Vành đai 3, giá đỗ lượt tăng từ 15.000 đồng lên 25.000 đồng/60 phút. Hợp đồng ngày đêm tăng từ 1,8 triệu lên 3 triệu đồng/tháng.

Từ Vành đai 3 đến Vành đai 4 và các khu vực còn lại, giá đỗ lượt tăng từ 12.500 đồng lên 20.000 đồng/60 phút. Đáng chú ý, gửi ô tô theo hợp đồng ngày đêm tăng từ 900.000 đồng lên 2 triệu đồng/tháng (gấp 2,22 lần) và hợp đồng đêm tăng từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng/tháng (gấp 2 lần).

Ngoài ra, giá trông giữ xe ô tô loại từ 10 - 24 chỗ, từ 25 - 40 chỗ; xe tải từ 2 - 7 tấn, từ 7 tấn trở lên cũng tăng theo khu vực so với quy định cũ.

Không chỉ ô tô, giá trông giữ xe đạp, xe máy cũng điều chỉnh tăng cao ở tất cả các khu vực.

Cụ thể, giá trông giữ xe theo lượt ngày tăng từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng/lượt (gấp 2 lần); theo lượt đêm tăng từ 8.000 đồng lên 15.000 đồng/lượt (gấp 1,88 lần); theo lượt cả ngày và đêm tăng từ 12.000 đồng lên 25.000 đồng/lượt (gấp 2,08 lần).

Riêng vé tháng áp dụng trông giữ xe đạp, xe máy tại khu vực đô thị lõi tăng từ 120.000 đồng lên 250.000 đồng/tháng (gấp 2,08 lần); tại các khu vực còn lại tăng lên 200.000 đồng/tháng (gấp 1,67 lần).

Hà Nội cho biết việc điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ phương tiện không đơn thuần nhằm tăng mức thu, mà còn hướng tới mục tiêu sử dụng hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông, điều tiết hợp lý nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân và góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm thành phố…