Hà Nội tăng giá trông giữ xe

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.

Giá trông giữ phương tiện được điều chỉnh theo từng khu vực, loại xe và hình thức gửi, áp dụng từ ngày 15/10.

Theo quyết định, tại khu vực đô thị lõi (khu bảo tồn cấp 1), các tuyến phố thuộc diện hạn chế gồm: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ.

Giá trông giữ xe ôtô theo lượt, tính trong 60 phút, tại các tuyến phố này được điều chỉnh như sau: Xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt; xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 tấn đến 7 tấn tăng từ 35.000 đồng lên 60.000 đồng/lượt.

Tại các tuyến đường, phố còn lại nằm trong đường Vành đai 1 và trên đường Vành đai 1, trừ khu vực đô thị lõi, mức giá được quy định theo từng nhóm phương tiện. Cụ thể, xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn có giá 45.000 đồng/lượt; xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 tấn đến 7 tấn là 50.000 đồng/lượt; xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi và xe tải trên 7 tấn là 60.000 đồng/lượt; nhóm xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi là 70.000 đồng/lượt.

Tại khu vực từ đường Vành đai 1 đến đường Vành đai 2 và trên đường Vành đai 2, giá trông giữ xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn là 35.000 đồng/lượt; xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 tấn đến 7 tấn là 40.000 đồng/lượt. Xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi và xe tải trên 7 tấn cũng như nhóm xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi được áp dụng mức giá 40.000 đồng/lượt.

Đối với khu vực từ đường Vành đai 2 đến đường Vành đai 3 và trên đường Vành đai 3, giá trông giữ xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn là 25.000 đồng/lượt; xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 tấn đến 7 tấn là 30.000 đồng/lượt. Mức giá đối với xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi và xe tải trên 7 tấn, cũng như nhóm xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi, đều là 30.000 đồng/lượt.

Tại khu vực từ đường Vành đai 3 đến đường Vành đai 4, trên đường Vành đai 4 và các khu vực còn lại, giá trông giữ xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn là 20.000 đồng/lượt; xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 tấn đến 7 tấn là 23.000 đồng/lượt. Xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi và xe tải trên 7 tấn có giá 30.000 đồng/lượt; nhóm xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi có giá 34.000 đồng/lượt.

Đối với xe đạp và xe máy, mức giá trông giữ theo lượt được điều chỉnh thống nhất trên tất cả các tuyến đường, phố, tăng từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng/lượt. Mức thu ban đêm là 15.000 đồng/lượt; gửi cả ngày và đêm là 25.000 đồng/lượt.

Giá vé tháng của xe đạp, xe máy tại 12 tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi là 250.000 đồng; tại các khu vực còn lại là 200.000 đồng.

Ngoài giá trông giữ theo lượt, quyết định cũng quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ trông giữ phương tiện theo tháng, áp dụng cho từng loại phương tiện theo hợp đồng ngày, hợp đồng đêm và hợp đồng ngày đêm.