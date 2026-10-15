UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, tại khu vực đô thị lõi (khu bảo tồn cấp I), các tuyến phố thuộc diện hạn chế gồm: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ.

Hà Nội tăng giá trông giữ ô tô, xe máy từ ngày 15/10/2026.

Giá trông giữ ô tô theo lượt, tính trong 60 phút, tại các tuyến phố này được điều chỉnh như sau: Xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt; xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 tấn đến 7 tấn tăng từ 35.000 đồng lên 60.000 đồng/lượt.

Tại các tuyến đường, phố còn lại nằm trong đường Vành đai I và trên đường Vành đai I, trừ khu vực đô thị lõi, mức giá được quy định theo từng nhóm phương tiện. Cụ thể, xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn có giá 45.000 đồng/lượt; xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 tấn đến 7 tấn là 50.000 đồng/lượt; xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi và xe tải trên 7 tấn là 60.000 đồng/lượt; nhóm xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi là 70.000 đồng/lượt.

Tại khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II và trên đường Vành đai II, giá trông giữ xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn là 35.000 đồng/lượt; xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 tấn đến 7 tấn là 40.000 đồng/lượt. Xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi và xe tải trên 7 tấn cũng như nhóm xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi được áp dụng mức giá 40.000 đồng/lượt.

Đối với khu vực từ đường Vành đai II đến đường Vành đai III và trên đường Vành đai III, giá trông giữ xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn là 25.000 đồng/lượt; xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 tấn đến 7 tấn là 30.000 đồng/lượt. Mức giá đối với xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi và xe tải trên 7 tấn, cũng như nhóm xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi, đều là 30.000 đồng/lượt.

Tại khu vực từ đường Vành đai III đến đường Vành đai IV, trên đường Vành đai IV và các khu vực còn lại, giá trông giữ xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn là 20.000 đồng/lượt; xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 tấn đến 7 tấn là 23.000 đồng/lượt. Xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi và xe tải trên 7 tấn có giá 30.000 đồng/lượt; nhóm xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi có giá 34.000 đồng/lượt.

Đối với xe đạp và xe máy, mức giá trông giữ theo lượt được điều chỉnh thống nhất trên tất cả các tuyến đường, phố, tăng từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng/lượt.

Ngoài giá trông giữ theo lượt, quyết định cũng quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ trông giữ phương tiện theo tháng, áp dụng cho từng loại phương tiện theo hợp đồng ngày, hợp đồng đêm và hợp đồng ngày đêm.

Điều chỉnh giá để nâng cao chất lượng dịch vụ, điều tiết giao thông

Phạm vi điều chỉnh lần này chỉ áp dụng đối với dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Mức giá tối đa đối với dịch vụ trông giữ phương tiện được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ phương tiện là cần thiết nhằm bảo đảm tính đúng, tính đủ các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định; đồng thời duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ và người sử dụng.

Bên cạnh đó, sử dụng chính sách giá là một trong những giải pháp kinh tế để điều tiết nhu cầu giao thông, nhất là tại khu vực trung tâm thành phố. Đây là nơi có mật độ giao thông cao, quỹ đất hạn chế và nhu cầu đỗ xe lớn. Việc áp dụng mức giá phù hợp được kỳ vọng góp phần tác động đến lựa chọn phương tiện, địa điểm và thời gian đỗ xe của người dân.