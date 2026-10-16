Hà Nội tăng giá trông giữ ô tô, xe máy từ 15.10: Mức thu mới ra sao?

Việc gửi xe tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội trở nên tốn kém hơn khi thành phố điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ ô tô, xe máy và xe đạp tại các điểm được phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Mức giá mới được phân chia theo vị trí, loại phương tiện và thời gian gửi, trong đó khu vực trung tâm có giá cao hơn các tuyến đường xa nội đô.

Hình minh họa.

Ngày 15.10.2026, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5794/QĐ-UBND về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, với mức giá trông giữ theo lượt tăng bình quân khoảng 1,75–2 lần so với trước đây.

Gửi ô tô ở trung tâm Hà Nội có thể mất 50.000 đồng mỗi giờ

Theo bảng giá mới, khu vực có mức thu cao nhất tập trung tại những tuyến phố thuộc đô thị lõi và phạm vi đường Vành đai 1. Giá trông giữ ô tô được tính theo lượt 60 phút, căn cứ vào số chỗ ngồi hoặc tải trọng xe.

Cụ thể, tại 12 tuyến phố cần hạn chế phương tiện thuộc khu bảo tồn cấp I gồm Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ, giá gửi ô tô đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn tăng từ 30.000 lên 50.000 đồng/60 phút, tương đương tăng khoảng 67%.

Đối với xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 đến 7 tấn, giá tại nhóm tuyến phố này là 60.000 đồng/60 phút.

Tại các tuyến phố còn lại nằm trong và trên đường Vành đai 1, ô tô đến 9 chỗ và xe tải dưới 2 tấn có mức giá 45.000 đồng/60 phút. Những nhóm xe lớn hơn có giá từ 50.000 đến 70.000 đồng/60 phút.

Bảng giá trông giữ ô tô theo lượt 60 phút tại các khu vực như sau:

Đơn vị: đồng/lượt/60 phút. Dấu gạch ngang thể hiện phụ lục không quy định mức giá cho nhóm xe tương ứng tại 12 tuyến phố đô thị lõi. Việc xác định nhóm xe thực hiện theo phân loại trong quyết định.

Như vậy, cùng một ô tô con, người gửi xe tại khu vực đô thị lõi có thể phải trả 50.000 đồng cho một lượt 60 phút, trong khi tại những tuyến phố ngoài Vành đai 3, mức giá chỉ 20.000 đồng. Khoảng chênh lệch này phản ánh chủ trương điều chỉnh giá theo vị trí, quỹ đất và mức độ tập trung phương tiện.

Ngoài hình thức gửi theo lượt, Hà Nội cũng điều chỉnh giá trông giữ ô tô theo hợp đồng tháng, phân biệt giữa gửi ban ngày, ban đêm và cả ngày đêm.

Tại 12 tuyến phố đô thị lõi, ô tô đến 9 chỗ và xe tải dưới 2 tấn có giá gửi theo hợp đồng ban ngày là 4,8 triệu đồng/tháng, tăng từ mức 3 triệu đồng trước đây. Hợp đồng cả ngày đêm tăng từ 4 triệu lên 6 triệu đồng/tháng, còn hợp đồng ban đêm tăng từ 2 triệu lên 3,5 triệu đồng/tháng.

Ở các tuyến phố còn lại trong Vành đai 1, giá hợp đồng cả ngày đêm đối với nhóm xe này là 5 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, tại khu vực từ Vành đai 3 đến Vành đai 4 và những địa bàn còn lại, mức giá tương ứng là 2 triệu đồng/tháng.

Điều này đồng nghĩa chi phí gửi ô tô dài hạn sẽ có sự chênh lệch đáng kể giữa khu vực trung tâm và ngoại thành, nhất là với những người thường xuyên để xe qua đêm.

Giá gửi xe máy tăng lên 10.000 đồng/lượt, vé tháng cao nhất 250.000 đồng

Không chỉ ô tô, giá trông giữ xe máy và xe đạp tại các điểm thuộc phạm vi điều chỉnh cũng tăng đáng kể.

Theo bảng giá mới, mức thu đối với xe máy, xe đạp được phân chia theo lượt ban ngày, lượt ban đêm, lượt cả ngày và đêm, cùng hình thức gửi theo tháng.

Cụ thể, giá gửi ban ngày tăng từ 5.000 lên 10.000 đồng/lượt; ban đêm tăng từ 8.000 lên 15.000 đồng/lượt; gửi cả ngày và đêm tăng từ 12.000 lên 25.000 đồng/lượt.

Với hình thức gửi theo tháng, mức giá tại 12 tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi là 250.000 đồng, tăng từ 120.000 đồng trước đây. Những tuyến phố, khu vực còn lại được áp dụng mức 200.000 đồng/tháng.

Việc điều chỉnh giá có thể tác động trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày của người dân, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng xe máy để đi làm, giao dịch hoặc kinh doanh tại khu vực trung tâm.

Chẳng hạn, người lao động gửi xe máy 22 ngày trong tháng với mức 10.000 đồng/lượt sẽ phải chi khoảng 220.000 đồng, thay vì 110.000 đồng như mức 5.000 đồng/lượt trước đây. Khoản chênh lệch không quá lớn trong mỗi lần gửi nhưng sẽ trở thành một khoản chi đáng kể nếu cộng dồn trong nhiều tháng.

Đối với những người làm việc cố định tại khu vực có điểm trông giữ được phép cung cấp dịch vụ theo tháng, hình thức này có thể tiết kiệm hơn so với gửi theo lượt. Tuy nhiên, việc lựa chọn còn phụ thuộc vào vị trí, thời gian gửi và khả năng đáp ứng của điểm trông giữ.

Vì sao Hà Nội tăng giá gửi xe và những bãi nào phải áp dụng?

Việc điều chỉnh giá trông giữ xe lần này được thực hiện sau hơn 8 năm áp dụng khung giá theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND.

Trong khoảng thời gian đó, nhiều yếu tố cấu thành chi phí dịch vụ đã thay đổi, đặc biệt là tiền lương nhân công, bảo hiểm, trang thiết bị, chi phí quản lý, vận hành và đầu tư ứng dụng công nghệ.

Bên cạnh đó, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND ngày 11.05.2026, điều chỉnh phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện. Mức phí này tăng khoảng 1,66–3 lần tùy khu vực, tạo thêm áp lực lên chi phí hoạt động tại các điểm trông giữ được phép khai thác.

Theo định hướng quản lý của thành phố, điều chỉnh giá dịch vụ không chỉ nhằm bù đắp chi phí vận hành mà còn góp phần điều tiết nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân, đặc biệt ở khu vực trung tâm.

Hà Nội hiện có mật độ phương tiện cao, trong khi quỹ đất dành cho giao thông tĩnh còn hạn chế. Nhiều tuyến phố thường xuyên xuất hiện tình trạng ô tô đỗ kéo dài, chiếm dụng diện tích lòng đường và gây ảnh hưởng đến khả năng lưu thông.

Việc áp dụng giá gửi xe cao hơn ở khu vực nội đô được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân cân nhắc thời gian đỗ xe, sử dụng các bãi đỗ tập trung hoặc chuyển sang phương tiện giao thông công cộng khi phù hợp.

Tuy nhiên, điểm người dân cần đặc biệt lưu ý là mức giá mới không áp dụng đồng loạt đối với tất cả bãi trông giữ ô tô, xe máy trên địa bàn Hà Nội.

Quyết định 5794/QĐ-UBND chỉ điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ phương tiện tại các điểm sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đối với bãi đỗ xe được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách, khung giá tối đa và cơ chế quản lý giá tương ứng không bị thay đổi bởi quyết định lần này. Do đó, không thể căn cứ vào bảng giá mới để kết luận mọi bãi xe tư nhân, bãi xe trong chung cư, trung tâm thương mại hoặc bãi đỗ độc lập đều được tăng giá theo cùng mức.

Trong thực tế, người gửi xe nên kiểm tra bảng giá niêm yết, loại hình điểm trông giữ, cách tính theo lượt hay theo tháng trước khi sử dụng dịch vụ. Nếu phát hiện dấu hiệu thu không đúng mức áp dụng, người dân có thể lưu giữ vé xe, chứng từ thanh toán và phản ánh tới đơn vị quản lý điểm trông giữ hoặc cơ quan chức năng địa phương.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh thực hiện đúng mức giá đã ban hành, chịu trách nhiệm về số lượng phương tiện trông giữ, tỷ lệ lấp đầy và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế dựa trên doanh thu khai thác thực tế.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát chi phí phát sinh, tổng hợp vướng mắc và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết theo thẩm quyền.

Về lâu dài, việc tăng giá trông giữ xe tại khu vực trung tâm có thể trở thành một trong những công cụ hỗ trợ quản lý giao thông đô thị. Tuy nhiên, hiệu quả của chính sách không chỉ phụ thuộc vào mức giá mà còn ở khả năng phát triển bãi đỗ hợp pháp, ứng dụng công nghệ quản lý, minh bạch nguồn thu và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với người dân, điều quan trọng nhất là xác định đúng khu vực và loại hình trông giữ trước khi thanh toán, tránh nhầm lẫn giữa giá dịch vụ tại điểm sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng ngân sách nhà nước với giá của các bãi đỗ xe khác trên địa bàn thành phố.