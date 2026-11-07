Hà Nội tăng dự trữ hàng Tết từ 10 - 20%
Còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhưng Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Lượng hàng hóa thiết yếu dự kiến được doanh nghiệp tăng dự trữ từ 10-20% so với tháng thông thường. Thành phố cũng duy trì gần 16.000 điểm bán hàng bình ổn, đồng thời tăng cường kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng khan hàng, tăng giá bất hợp lý dịp cuối năm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tang-du-tru-hang-tet-tu-10-20-24626110622141198.htm