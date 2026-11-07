Hà Nội tăng dự trữ hàng Tết từ 10 - 20%

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Đài Khí tượng Bắc Kinh đã ban hành cảnh báo bão tuyết màu vàng đầu tiên trong nửa cuối năm nay. Theo đó, dự báo ở các vùng núi của Bắc Kinh sẽ có bão tuyết, với lượng tuyết tích tụ đáng kể vào đêm 7/11; vùng đồng bằng sẽ có mưa chuyển thành mưa tuyết hoặc tuyết.