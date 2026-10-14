Hà Nội: Tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn

Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5 kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện vào trưa 14-10.

Trưa 14-10, trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực nút giao Ỷ Lan - Dương Đức Hiền, lực lượng Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện nhiều tài xế vi phạm. Đáng chú ý, tài xế điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát 13-626-XX cho biết đã uống nhiều rượu, bia từ tối hôm trước và nghĩ rằng đến trưa hôm sau nồng độ cồn trong cơ thể đã hết nên điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế vẫn vi phạm (mức 0,108mg/lít khí thở).

Một tài xế khẳng định uống rượu từ tối hôm trước, nhưng kết quả đo vẫn cho thấy vi phạm nồng độ cồn.

Theo Thiếu tá Đặng Tuấn Long (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5), mỗi người có khả năng chuyển hóa cồn khác nhau. Đặc biệt, với những trường hợp uống nhiều rượu, bia, nồng độ cồn có thể vẫn còn trong cơ thể sau nhiều giờ. Vì vậy, việc cảm thấy tỉnh táo, không còn biểu hiện say rượu hoặc đã ngủ qua một đêm không đồng nghĩa với việc đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Thiếu tá Đặng Tuấn Long khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng rượu, bia, không nên uống quá nhiều và không chủ quan về thời gian đào thải cồn. Khi đã uống rượu, bia thì nên chủ động lựa chọn phương án di chuyển an toàn, không điều khiển phương tiện nếu có khả năng còn nồng độ cồn trong cơ thể.

Lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản đối với người tham gia giao thông có vi phạm.

Việc kiểm tra nồng độ cồn được CSGT thực hiện ở nhiều khung giờ khác nhau nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần hạn chế vi phạm, giảm tai nạn giao thông.