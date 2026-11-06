Hà Nội tăng cường truy quét hàng giả, kiểm soát thực phẩm dịp Tết 2027

Tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 11/2026, ngày 6/11, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết thành phố đang triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2026, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Hà Nội xây dựng khoảng 1.400 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn dịp Tết 2027.

Theo dự báo, Hà Nội cần khoảng 332.000 tấn gạo, 18.000 tấn thịt lợn, 4.500 tấn thịt bò, 10.000 tấn thịt gia cầm, 99 triệu quả trứng và 312.000 tấn rau củ. Nhu cầu thực phẩm chế biến ước khoảng 3.400 tấn, thủy hải sản khoảng 6.800 tấn cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác.

Khả năng tự cung ứng của thành phố giữa các nhóm hàng có sự chênh lệch. Nguồn thịt lợn, thịt gia cầm và trứng gia cầm cơ bản đáp ứng nhu cầu, trong khi gạo chỉ đáp ứng khoảng 47%, thịt bò 55% và rau củ 60%. Phần thiếu hụt sẽ được bổ sung từ các tỉnh, thành phố thông qua doanh nghiệp phân phối và chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Để chủ động nguồn hàng, Sở Công Thương đã hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch dự trữ tăng 10-20% so với các tháng thông thường, căn cứ vào sức mua và khả năng tiêu thụ nhằm hạn chế thiếu hàng trong cao điểm cũng như tồn kho sau Tết.

Hiện Hà Nội đang phối hợp với 33 tỉnh, thành phố phát triển nguồn cung, xây dựng khoảng 1.400 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn. Thành phố cũng đẩy mạnh kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt. Trong 10 tháng năm 2026, ngành công thương đã giới thiệu khoảng 1.500 sản phẩm OCOP Hà Nội và 3.000 sản phẩm nông sản, OCOP của các địa phương tới hệ thống phân phối; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hơn 50 hoạt động giao thương, hội chợ, triển lãm. Gần 300 phiên livestream được tổ chức tại các xã, phường, giới thiệu hơn 1.590 sản phẩm trên nền tảng số.

Dịp Tết, thành phố sẽ tổ chức các điểm bán hàng tại khu dân cư, khu công nghiệp, khu vực ngoại thành; triển khai bán hàng lưu động, chợ hoa xuân và các hoạt động xúc tiến thương mại. Các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ được khuyến khích tăng nhân lực, quầy thanh toán và kéo dài thời gian phục vụ trong những ngày cao điểm.

Cùng với bảo đảm nguồn cung, Hà Nội tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã thực hiện 4.791 vụ kiểm tra, xử lý 4.201 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 81 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 66 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 15 tỷ đồng; hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 44 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, từ ngày 2/11 đến 16/12, hai đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389 thành phố sẽ triển khai kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trọng tâm là các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn dịp cuối năm, đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và hình thức livestream bán hàng.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động điều tiết nguồn hàng. Thành phố đặt mục tiêu bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá đột biến; đồng thời tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả và hàng không bảo đảm chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.