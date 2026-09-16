Hà Nội tăng cường quảng bá du lịch tới thị trường Nga

Đoàn presstrip đến từ Nga tham quan Nhà máy Bia Hà Nội. Ảnh: H.L

Thực hiện Biên bản hợp tác ký giữa UBND thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines, ngày 16-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Vietnam Airlines tổ chức chương trình đón đoàn presstrip Nga tới khảo sát, trải nghiệm dịch vụ du lịch tại Hà Nội. Đây là một phần trong lịch trình khảo sát tại Việt Nam của đoàn, diễn ra từ ngày 11 đến 18-9-2026.

Hoạt động này được tổ chức thường niên giữa thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines, hướng tới mục tiêu giới thiệu các sản phẩm du lịch mới của Thủ đô tới các phóng viên báo chí, truyền hình quốc tế và các KOLs quốc tế.

Đoàn được nghe giới thiệu quy trình của nhà máy. Ảnh: H.L

Đáng chú ý, thay vì chỉ cung cấp thông tin quảng bá, các thành viên đoàn được trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm, dịch vụ du lịch. Qua cảm nhận thực tế, các phóng viên, KOLs có thêm chất liệu để sáng tạo nội dung, giới thiệu về điểm đến Hà Nội trên các nền tảng báo chí chính thống cũng như mạng xã hội.

Theo kế hoạch, đoàn presstrip Nga gồm 10 đại diện đến từ các cơ quan báo chí có uy tín của Nga cùng các KOLs có lượng người theo dõi lớn. Trong hai ngày tại Hà Nội, đoàn sẽ trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng của Thủ đô, trong đó có xe buýt 2 tầng và tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đoàn presstrip Nga gồm 10 đại diện đến từ các cơ quan báo chí có uy tín của Nga cùng các KOLs có lượng người theo dõi lớn. Ảnh: H.L

Đặc biệt, đoàn sẽ tham quan, trải nghiệm tại Nhà máy Bia Hà Nội. Đây được xác định là một điểm nhấn trong hành trình, mang đến cho các thành viên đoàn một trải nghiệm khác biệt, qua đó góp phần mở rộng góc nhìn về đời sống, văn hóa và những sản phẩm gắn với lịch sử phát triển của Hà Nội.

Việc lựa chọn các sản phẩm có tính trải nghiệm cao cho thấy hướng tiếp cận ngày càng đa dạng trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Những câu chuyện được hình thành từ trải nghiệm thực tế có khả năng tạo sức lan tỏa trên nhiều kênh truyền thông, giúp hình ảnh điểm đến tiếp cận trực tiếp hơn với cộng đồng du khách quốc tế.

Thông qua chương trình, Hà Nội hướng tới tăng cường hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô trên các nền tảng báo chí chính thống và mạng xã hội. Qua đó, từng bước nâng cao nhận diện của du lịch Hà Nội nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung trên bản đồ thế giới; đồng thời tiếp cận nhiều hơn, nhanh hơn tới du khách trên toàn cầu.

Việc phối hợp với Vietnam Airlines tạo thêm điều kiện để hoạt động xúc tiến điểm đến gắn với khả năng kết nối hàng không. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong Biên bản hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines, hướng tới thúc đẩy phát triển du lịch thông qua việc tăng cường quảng bá điểm đến và khai thác hiệu quả các tuyến bay, đường bay.

Việc đón đoàn presstrip là một trong những hoạt động để Hà Nội đẩy mạnh thị trường khách đến từ Nga. Ảnh: H.L

Trong tháng 10-2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội dự kiến tiếp tục phối hợp với Vietnam Airlines tổ chức đón đoàn presstrip đến từ Anh tới tham quan, trải nghiệm và tác nghiệp tại Hà Nội.

Từ nay đến cuối năm 2026 và trong năm 2027, hai đơn vị sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nhằm hiện thực hóa các nội dung trong Biên bản ghi nhớ, góp phần tăng cường sự phát triển du lịch của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Trong đó, việc thu hút khách du lịch quốc tế thông qua các tuyến bay, đường bay và chất lượng dịch vụ của Vietnam Airlines được xác định là một hướng phối hợp quan trọng.

Từ những chuyến presstrip như hành trình của đoàn Nga, Hà Nội không chỉ giới thiệu sản phẩm du lịch mà còn tạo cơ hội để các đối tác truyền thông quốc tế trực tiếp khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện về Thủ đô. Đây là cách làm góp phần chuyển hoạt động quảng bá từ “giới thiệu điểm đến” sang “tạo trải nghiệm và lan tỏa câu chuyện”, qua đó tăng cường sức hấp dẫn của Hà Nội trên thị trường du lịch quốc tế.