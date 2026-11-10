Hà Nội tăng cường quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2026

Trong đó, thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động theo dõi diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, kiểm soát chặt các mặt hàng có nguy cơ tăng giá.

Kiểm soát giá vật liệu xây dựng, vận tải và hàng hóa thiết yếu

Theo công văn, đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá bình quân 10 tháng năm 2026 tăng từ 104% trở lên, các sở, ngành được giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả; phân tích nguyên nhân tăng giá và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá, hạn chế tác động đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình sản xuất, nguồn cung, nhu cầu và biến động giá vật liệu xây dựng; phân tích nguyên nhân tăng giá theo từng chủng loại, kịp thời công bố giá vật liệu theo quy định. Đồng thời, triển khai giải pháp ổn định giá các mặt hàng vật liệu xây dựng chủ yếu như cát, đá, sỏi, đất san lấp; kiểm tra, xác minh những trường hợp tăng giá bất thường, làm rõ chênh lệch giữa giá tại mỏ, bãi tập kết và giá giao tại công trình.

Đối với dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và trông giữ phương tiện, thành phố yêu cầu theo dõi chặt chẽ biến động giá, kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá dịch vụ. Các cơ quan liên quan rà soát yếu tố chi phí hình thành giá vận tải, bảo đảm hoạt động vận tải thông suốt, không để thiếu phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại cuối năm; nghiên cứu, đề xuất giải pháp giảm giá cước vận tải hành khách trong 2 tháng cuối năm 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các tỉnh lân cận bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, không để xảy ra thiếu hụt hoặc tăng giá bất hợp lý. Đồng thời, phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tổ chức kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; theo dõi giá thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp; kiểm tra việc niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm.

Sở Công Thương được giao chủ trì theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng năng lượng như dầu hỏa, khí hóa lỏng, điện và giá xăng dầu trên địa bàn. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; hoạt động kinh doanh, phân phối xăng dầu được tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về giá.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu chủ động phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Các mặt hàng được chú trọng gồm lương thực, thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm, rau, củ, quả, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật. Các chương trình bình ổn thị trường được triển khai chủ động; giá bán những mặt hàng tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) như gạo, thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm, trứng, dầu ăn, đường, sữa, thực phẩm chế biến, phân bón và vật tư nông nghiệp được kiểm soát chặt chẽ.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm ổn định thị trường

Cùng với các giải pháp điều hành cung cầu, Công an thành phố được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền các cấp giải tỏa các tụ điểm chợ tạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực chợ đầu mối, chợ truyền thống. Đồng thời, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá kiếm lợi bất chính và các vi phạm về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Thành phố cũng thực hiện cấp phép cho xe ô tô chở hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm thiết yếu của các đơn vị theo đề nghị của Sở Công Thương được hoạt động 24/24 giờ tại khu vực nội thành.

Đối với lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định công khai các khoản thu, chi đầu năm học; theo dõi cung cầu, giá sách giáo khoa, thiết bị giáo dục và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý.

Trong lĩnh vực y tế, yêu cầu kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán thuốc đúng giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập. Việc rà soát phương án điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền phải đánh giá tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân trước khi trình cấp có thẩm quyền. Đồng thời, bảo đảm nguồn cung thuốc chữa bệnh, vật tư y tế, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Đối với lĩnh vực văn hóa, giải trí và du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra việc niêm yết, bán đúng giá niêm yết tại khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các điểm tổ chức sự kiện; kiểm soát tình trạng tự ý tăng giá dịch vụ, thu phụ phí không đúng quy định trong dịp tổ chức sự kiện, lễ hội và hoạt động văn hóa cuối năm.

UBND các phường, xã tập trung khảo sát giá tại chợ truyền thống, chợ đầu mối, cửa hàng thực phẩm, siêu thị, đại lý vật liệu xây dựng và các điểm kinh doanh có lượng tiêu thụ lớn. Qua đó, xác định mặt hàng tăng giá bất thường, làm rõ nguyên nhân từ nguồn cung, chi phí vận chuyển, chi phí đầu vào hay hoạt động kinh doanh của cơ sở phân phối. Các địa phương đồng thời rà soát doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đủ điều kiện tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2026; vận động mở rộng điểm bán hàng bình ổn tại khu dân cư.

Ngoài ra, thành phố yêu cầu điều hành thận trọng giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; đánh giá đầy đủ sự cần thiết, mức độ và thời điểm điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026. Công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết, công khai thông tin về giá và bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo giá niêm yết được tăng cường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu và lĩnh vực có nguy cơ biến động giá bất thường như vận tải, lưu trú, du lịch, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, thuốc, vật tư y tế và dịch vụ giáo dục.