Hà Nội tăng cường quản lý các điểm trông giữ xe bằng công nghệ

PGS.TS Nguyễn Văn Điềm (Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh) từng cho rằng, vấn đề thoát nước, chống ngập cho TP Hồ Chí Minh rất phức tạp, khi vài chục năm qua thành phố luôn phải đối mặt với chuyện ngập nước trong mùa cao điểm mưa, lũ, triều cường. Do đó thành phố cần hướng tới một phương pháp tiếp cận mới trong phòng, chống ngập lụt…