Hà Nội tăng cường quản lý các điểm trông giữ xe bằng công nghệ
Hà Nội đề xuất triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ phương tiện nhằm minh bạch hoạt động thu phí, nâng cao hiệu quả quản lý. Theo dự thảo, 100% điểm trông giữ ô tô được đề xuất áp dụng thanh toán điện tử không dừng; các điểm trông giữ xe máy triển khai thanh toán qua mã QR hoặc phương thức điện tử phù hợp.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-tang-cuong-quan-ly-cac-diem-trong-giu-xe-bang-cong-nghe-post671839.antd