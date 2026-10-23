Hà Nội tăng cường phòng chống viêm não mô cầu trước diễn biến phức tạp

Bệnh viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh, gây biến chứng nặng, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Mặc dù từ đầu năm đến nay,

Hà Nội chỉ ghi nhận 2 ca mắc rải rác từ đầu năm đến nay và chưa xuất hiện ổ dịch, song trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại một số địa phương, trong đó có TP.HCM, ngành y tế Thủ đô đang chủ động nâng cao được phát hiện và điều trị kịp thời. Mặc dù từ đầu năm đến nay,

Hà Nội chỉ ghi nhận 2 ca mắc rải rác từ đầu năm đến nay và chưa xuất hiện ổ dịch, song trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại một số địa phương, trong đó có TP.HCM, ngành y tế Thủ đô đang chủ động nâng cao mức

mức độ cảnh báo và siết chặt giám sát dịch tễ. Với đặc thù mật độ dân cư cao, hoạt động giao thương diễn ra liên tục, Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ lớn mầm bệnh xâm nhập và lây lan nếu không được kiểm soát triệt để từ sớm.

Tiêm vắc xin là một trong những biện pháp quan trọng nhằm chủ động phòng bệnh. Ảnh SYT Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã chủ động triển khai các phương án phòng chống dịch, phối hợp chặt chẽ với y tế cơ sở nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ và đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

Theo ThS.BS Đặng Đình Huân, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (CDC Hà Nội), viêm não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nhóm B do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, lây qua dịch tiết mũi họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng. Bệnh rất dễ lây trong môi trường đông người, có thể chuyển nặng trong 48 giờ và gây tử vong chỉ trong 24 giờ nếu ở thể tối cấp. Đáng lo ngại, có khoảng 10–20% người mang vi khuẩn không xuất hiện triệu chứng nhưng vẫn là nguồn lây ẩn sống ngoài cộng đồng.

Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng cổ hoặc xuất hiện ban xuất huyết màu tím thẫm trên da. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự mua thuốc tại nhà. Bên cạnh việc duy trì thói quen rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi đông người, giữ vệ sinh môi trường sống và hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện ho sốt, tiêm vắc xin được xác định là "lá chắn" chủ động và hiệu quả nhất.

Hiện CDC Hà Nội và các cơ sở tiêm chủng đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vắc xin và vật tư y tế. Người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn loại vắc xin phòng bệnh phù hợp nhất với độ tuổi và tình trạng sức khỏe của bản thân cũng như gia đình.

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