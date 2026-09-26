Hà Nội tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, đề cao văn hóa liêm chính

Theo kế hoạch, thành phố cụ thể hóa, tổ chức triển khai hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Kế hoạch hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý các cấp thực sự gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thành phố đồng thời phát huy vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần đổi mới mô hình phát triển, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Một nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hóa liêm chính của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thành phố xác định liêm chính là giá trị cốt lõi, chuẩn mực ứng xử, đạo đức của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và toàn xã hội, với 3 trụ cột: “Thể chế liêm chính - Nền công vụ liêm chính - Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liêm chính”.

Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Trung ương, Thành ủy và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm đầy đủ, thống nhất, khả thi, nghiêm minh, rõ trách nhiệm. Đẩy mạnh rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình công tác; tăng cường công khai, minh bạch hồ sơ, tiến độ giải quyết, thực thi nhiệm vụ và kiểm soát thông qua số hóa dữ liệu.

Xử lý nghiêm, chống lãng phí nguồn lực công

Kế hoạch yêu cầu kiểm soát quyền lực chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nhất là đánh giá, bổ nhiệm người đứng đầu các cấp, bảo đảm tính nêu gương, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo và năng lực chuyên môn. Đồng thời, thường xuyên sàng lọc, kiên quyết điều chuyển, thay thế, cho từ chức, miễn nhiệm.

Thành phố đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn bộ chu trình quản lý ngân sách, đầu tư công, chi trả bảo hiểm xã hội; công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Cùng với đó, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về thu hút, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị; quan tâm cải thiện chế độ, chính sách, đãi ngộ và điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, nhân văn, thuyết phục, hiệu quả, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thành phố tăng cường kiểm tra đột xuất tại những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vấn đề “nóng” dư luận xã hội quan tâm.

Theo kế hoạch, thực hiện nguyên tắc có vụ việc thì phải xác minh, làm rõ, làm đến cùng; tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó. Việc xử lý bảo đảm nghiêm minh và nhân văn, ưu tiên các biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính, tổ chức trước; xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng. Trường hợp phải xử lý hình sự thì ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế, với thời hạn thực hiện cụ thể và là căn cứ xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo.

Đối với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thành phố yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá; đổi mới mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng tập trung, chuyên nghiệp; phân định rõ chức năng quản lý nhà nước với chức năng sản xuất, kinh doanh, không để phát sinh cơ chế “xin - cho”, lợi ích nhóm trong đầu tư và quản lý tài sản công.

Các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính các cấp phải được quản lý, sử dụng hiệu quả, không để hư hỏng, xuống cấp, bị lấn chiếm, thất thoát, lãng phí. Thành phố nghiên cứu xây dựng và triển khai việc kiểm kê, số hóa, công khai toàn bộ tài sản công; lập danh mục các nguồn lực đang bị lãng phí để khơi thông, tháo gỡ; xây dựng đề án tổng thể về thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và đề án khai thác nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch cũng yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân; thường xuyên đăng tải thông tin, gương người tốt, việc tốt, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt.

Thành phố tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng; có cơ chế đặc thù để luân chuyển, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liêm chính, bản lĩnh, “chắc - sắc - đắc”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trong trao đổi, chuyển giao tài liệu, chứng cứ và thu hồi tài sản tham nhũng.