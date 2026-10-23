Hà Nội: Tăng cường phân luồng, giảm ùn ứ tại cầu Thăng Long

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết sáng 23/10, tại khu vực thi công trạm cân tự động ở đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long, các phương tiện lưu thông chậm, có thời điểm xảy ra ùn ứ. Dòng xe nối nhau qua khu vực thi công, trong khi công nhân và lực lượng chức năng thường xuyên túc trực, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng phù hợp.

Giữa dòng xe đông đúc, những người làm nhiệm vụ phân luồng liên tục quan sát tình hình, nhắc nhở các phương tiện, di chuyển theo hướng dẫn để hạn chế xung đột giao thông tại khu vực thi công.

Dù việc đi lại còn gặp khó khăn vào giờ cao điểm, giao thông qua khu vực cơ bản duy trì trật tự.

Sự có mặt thường xuyên của lực lượng làm nhiệm vụ giúp các phương tiện từng bước di chuyển qua vị trí thi công, hạn chế tình trạng lộn xộn.

Ông Đặng Đình Bảo, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí về tình hình ùn tắc tại đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long, đơn vị đã tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, bố trí nhân sự phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại.

Theo ông Bảo, qua theo dõi, tình hình giao thông tại khu vực đã cải thiện so với trước. Ùn ứ chủ yếu xuất hiện vào giờ cao điểm, các phương tiện di chuyển chậm nhưng cơ bản ổn định theo hướng dẫn của lực lượng phân luồng.

Trước đó, việc thi công trạm cân tự động tại khu vực đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long được triển khai từ ngày 17/9/2026. Trong quá trình thi công, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành nhiều thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm điều tiết, phân luồng phương tiện qua khu vực.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, nhà thầu bố trí các chốt trực tại khu vực thi công và phân luồng từ xa, với 10 nhân sự mỗi ca, duy trì 2 ca làm việc. Các công nhân phối hợp hướng dẫn phương tiện, hỗ trợ duy trì trật tự giao thông trong thời gian triển khai công trình.

Đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông thực tế, phối hợp với các lực lượng chức năng để điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình, giảm thời gian ảnh hưởng đến người dân.

Theo kế hoạch, hạng mục trạm cân tự động dự kiến hoàn thành và thông xe ngày 31/10/2026.

Trong thời gian chờ công trình hoàn thành, người dân được khuyến cáo chấp hành hướng dẫn của lực lượng phân luồng, chủ động điều chỉnh thời gian di chuyển để hành trình qua cầu Thăng Long thuận lợi hơn.