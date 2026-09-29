Hà Nội tăng cường kỹ năng ATGT, PCCC cho học sinh

Để kỹ năng an toàn trở thành thói quen trong những tình huống hằng ngày, nhiều trường học đang chuyển từ cách tuyên truyền đơn thuần sang hướng dẫn học sinh nhận diện nguy cơ và trực tiếp xử lý các tình huống cụ thể.

Học sinh Hà Nội thực hành kỹ năng xử lý tình huống về an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.

Từ những tình huống gần với việc đi lại hằng ngày, Trường THPT Việt Đức (phường Cửa Nam) phối hợp với Công an phường Cửa Nam tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong giờ chào cờ đầu tuần.

Trung tá Lê Văn Thinh, Phó Trưởng Công an phường Cửa Nam, phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến trật tự, an toàn giao thông, đồng thời đưa ra các tình huống sát với thực tế để học sinh trao đổi, trả lời.

Cách tiếp cận này giúp học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức, nhận diện những nguy cơ có thể gặp khi tham gia giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Với học sinh khối 12, hoạt động cũng góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trước khi các em bước vào giai đoạn tự chủ hơn trong việc đi lại.

Trao đổi về buổi tuyên truyền, bà Trần Thị Quỳnh Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, nhấn mạnh nội dung pháp luật cần được chuyển hóa thành những tình huống cụ thể, gần với việc đi lại hằng ngày của học sinh.

"Khi được đặt vào những tình huống thực tế, các em không chỉ nghe và ghi nhớ quy định mà còn phải suy nghĩ, lựa chọn cách xử lý phù hợp. Qua đó, học sinh hiểu rõ hơn vì sao cần tuân thủ pháp luật và có thể chủ động nhận diện, phòng tránh những nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông", cô Hoa chia sẻ.

Trung tá Lê Văn Thinh, Phó trưởng Công an phường Cửa Nam hướng dẫn học sinh Trường THPT Việt Đức xử lý các tình huống khi tham gia giao thông.

Học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy qua thực hành, tại Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (phường Cửa Nam), bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026-2027, nhà trường chú trọng trang bị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nhà trường phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an tổ chức chuyên đề về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng hơn 2.000 học sinh.

Nội dung tập trung vào những kỹ năng thiết thực như nhận diện nguy cơ cháy, nổ từ việc nghịch lửa, sử dụng điện, gas không an toàn; kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố; cách báo động, gọi số 114; dùng khăn ướt che mũi, miệng, cúi thấp người khi di chuyển trong môi trường có khói; không sử dụng thang máy hoặc tìm nơi ẩn náu không an toàn.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, cán bộ, giáo viên và học sinh được hướng dẫn cách xử lý khi mắc kẹt trong thang máy, phòng kín; giáo viên đồng thời được trang bị kỹ năng tổ chức sơ tán học sinh và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Đáng chú ý, thầy cô và học sinh trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, trải nghiệm thoát nạn trong môi trường mô phỏng có khói và xử lý các tình huống giả định. Qua đó, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức vào tình huống cụ thể, rèn kỹ năng xử lý và nâng cao khả năng tự bảo vệ khi xảy ra sự cố.

Học sinh Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm thực hành sử dụng bình chữa cháy và kỹ năng thoát nạn.

Trang bị kỹ năng an toàn giao thông từ tiểu học, tại Trường Tiểu học Thành Công (phường Giảng Võ), chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tập trung trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản như đi bộ an toàn, qua đường đúng cách, nhận biết tín hiệu đèn và một số biển báo giao thông; chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; đội mũ bảo hiểm đúng cách; ngồi trên xe máy, ô tô an toàn.

Học sinh cũng được hướng dẫn cách chủ động nhận diện, phòng tránh những nguy cơ có thể xảy ra trên đường đến trường và trở về nhà.

Đồng chí Nguyễn Duy Tùng, đại diện Công an phường Giảng Võ, đưa ra những chia sẻ, dặn dò gần gũi với học sinh. Thông qua các tình huống thực tế, các em được nhắc nhở về kỹ năng quan sát, tuân thủ tín hiệu giao thông, chấp hành hiệu lệnh và chủ động bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông.

Nội dung tuyên truyền gắn với những tình huống học sinh thường gặp trong cuộc sống hằng ngày, qua đó giúp các em củng cố kiến thức, đồng thời từng bước hình thành kỹ năng quan sát, phán đoán, nhận diện nguy cơ và lựa chọn cách xử lý an toàn.

Học sinh Trường Tiểu học Thành Công được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn qua các tình huống thực tế.

Một trong những nội dung của chương trình là ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, qua đó nhắc nhở học sinh chủ động tuân thủ quy định khi tham gia giao thông và đưa những kiến thức được học vào thực tế hằng ngày.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, qua đó nhắc nhở các em về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện và các phương tiện phù hợp, đồng thời góp phần hình thành thói quen chủ động bảo vệ bản thân ngay từ những năm đầu cấp.

Trao đổi về ý nghĩa của chương trình, cô Phạm Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công, cho rằng giáo dục an toàn giao thông với học sinh tiểu học không chỉ dừng ở việc cung cấp kiến thức mà quan trọng hơn là giúp các em hình thành thói quen và kỹ năng tự bảo vệ mình trong những tình huống hằng ngày.

Theo cô Thảo, việc đưa những tình huống gần gũi vào nội dung tuyên truyền giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách vận dụng khi đi học, về nhà. Cùng với nhà trường, sự đồng hành của phụ huynh cũng rất quan trọng để những quy định được nhắc tại trường trở thành hành vi thường xuyên của học sinh khi tham gia giao thông.