Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý thanh, thiếu niên vi phạm giao thông trong đêm

Trung tá Nguyễn Quang Thành, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 chỉ huy các tổ công tác triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm của thanh, thiếu niên như: Điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia...

Trung tá Nguyễn Quang Thành, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đến cán bộ, chiến sĩ.

Các tổ công tác triển khai tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường phố: Láng, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc... Đêm khuya, đường phố thưa phương tiện hơn ban ngày, nhưng vẫn có một số người điều khiển xe máy vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Trường Chinh.

Chỉ trong hơn một giờ tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT đường bộ số 3 đã xử lý 12 trường hợp vi phạm, trong đó 6 trường hợp bị tạm giữ phương tiện.

Đại úy Trần Tiến Đạt, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết: Thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đơn vị đã xây dựng phương án bố trí lực lượng, phối hợp với công an các phường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn được phân công quản lý, đặc biệt trong các khung giờ ban đêm, ngày lễ, dịp cuối tuần, nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện, hướng dẫn người điều khiển vào khu vực kiểm tra.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý trên đường, việc tuyên truyền pháp luật giao thông cho thanh, thiếu niên cũng được xác định là giải pháp cần thiết. Gia đình, nhà trường và các lực lượng chức năng phối hợp làm công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, nhất là trong nhóm người trẻ.

Các phương tiện phóng nhanh, lạng lách, vượt ẩu bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các phương tiện phóng nhanh, lạng lách, vượt ẩu bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát vào khung giờ đêm muộn và rạng sáng nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi nguy hiểm, phòng ngừa tai nạn giao thông.