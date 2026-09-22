Hà Nội tăng cường kiểm tra xe tập lái, chấn chỉnh từ giáo viên đến học viên

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội hiện đang phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn kiểm tra, rà soát hoạt động của xe tập lái khi tham gia giao thông, tập trung vào việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Ghi nhận tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương, xã Hòa Lạc, TP Hà Nội, Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng CSGT) làm việc với đại diện Trung tâm về hoạt động đào tạo thực hành lái xe trên đường.

Nội dung trao đổi tập trung vào việc tổ chức cho học viên thực hành, công tác quản lý xe tập lái, giáo viên dạy thực hành và học viên trong quá trình tham gia giao thông. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra, rà soát hệ thống trang thiết bị, phương tiện phục vụ đào tạo và điều kiện sân, bãi tập lái tại cơ sở.

Hoạt động của xe tập lái, giáo viên và học viên tại các cơ sở đào tạo lái xe ở Hà Nội được CSGT kiểm tra, chấn chỉnh. (Ảnh Thành Long)

Theo Phòng CSGT Hà Nội, các cơ sở đào tạo lái xe được yêu cầu thực hiện đúng các quy định trong quá trình tổ chức cho học viên thực hành trên đường. Giáo viên dạy thực hành có trách nhiệm hướng dẫn, nhắc nhở và giám sát học viên trong quá trình điều khiển phương tiện.

Đối với hoạt động thực hành trên đường, việc tổ chức đào tạo cần được lưu ý tại những tuyến có tốc độ và mật độ phương tiện cao, nơi tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, va chạm giao thông. Các cơ sở đào tạo lái xe được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, rà soát hoạt động của xe tập lái, giáo viên và học viên; những tồn tại trong quá trình tổ chức thực hành phải được chấn chỉnh, khắc phục.

Bên cạnh việc làm việc với các cơ sở đào tạo, CSGT tiếp tục kiểm tra, xử lý các trường hợp xe tập lái vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông trong quá trình lưu thông trên đường.

Giáo viên dạy thực hành và học viên cần chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông trong quá trình điều khiển xe tập lái trên đường. (Ảnh Thành Long)

Thông tin về tình hình vi phạm của xe tập lái sẽ được trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo lái xe để phục vụ công tác quản lý và chấn chỉnh hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe. Việc kiểm tra tập trung vào trách nhiệm của cơ sở đào tạo, giáo viên dạy thực hành và học viên trong quá trình tổ chức, thực hiện đào tạo lái xe trên đường, qua đó hạn chế những vi phạm có thể xảy ra khi xe tập lái tham gia giao thông.