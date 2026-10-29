Hà Nội: Tăng cường kiểm tra vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh

Kiểm tra từ đường phố đến bãi xe trường học

Sáng 29-10, tại địa bàn xã Thường Tín, Đội CSGT đường bộ số 8 tiếp tục triển khai tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các hành vi vi phạm giao thông của học sinh và phụ huynh.

Lực lượng chức năng xử phạt học sinh vi phạm giao thông. Ảnh: Phạm Công

Qua kiểm tra, những lỗi phổ biến ở học sinh là không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu, không gắn biển số hoặc đi ngược chiều. Đáng chú ý, một số phụ huynh chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm nhưng lại để con em mình không đội mũ khi tham gia giao thông. Tình trạng giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Những vi phạm này có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là khi học sinh di chuyển trên các tuyến đường đông phương tiện, có nhiều xe tải và xe chở vật liệu xây dựng. Trong điều kiện giao thông phức tạp, việc thiếu kỹ năng quan sát, xử lý tình huống cùng tâm lý chủ quan có thể khiến các em gặp nguy hiểm.

Không chỉ kiểm tra trên đường, lực lượng CSGT còn phối hợp với nhà trường kiểm tra phương tiện tại bãi gửi xe, qua đó phát hiện những trường hợp học sinh sử dụng phương tiện chưa phù hợp với độ tuổi. Như tại Trường THPT Thường Tín, lực lượng chức năng ghi nhận một số trường hợp học sinh sử dụng xe có dung tích xi-lanh trên 50cm³ khi chưa đủ tuổi theo quy định. Các trường hợp này được nhắc nhở, đồng thời phối hợp với nhà trường và gia đình để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Qua ghi nhận, phần lớn phương tiện tại bãi gửi xe của trường là xe điện và xe có dung tích xi-lanh dưới 50cm³. Khu vực để xe cũng được nhà trường phân chia, sắp xếp theo từng khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý.

Việc kiểm tra tại trường học giúp lực lượng chức năng nắm bắt sát hơn tình hình sử dụng phương tiện của học sinh, bổ sung cho hoạt động tuần tra, xử lý trực tiếp trên đường. Qua đó, những trường hợp chưa chấp hành đúng quy định có thể được phát hiện, nhắc nhở và phối hợp xử lý từ sớm.

Đại diện Trường THPT Thường Tín cho biết, nhà trường thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu không phù hợp với điều kiện điều khiển của học sinh, nhà trường sẽ liên hệ phụ huynh để trao đổi, làm việc và có phương án chấn chỉnh.

Việc kết hợp kiểm tra phương tiện với tuyên truyền giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình. Học sinh được nhắc nhở về trách nhiệm khi tham gia giao thông, còn phụ huynh có thêm thông tin để giám sát việc sử dụng phương tiện của con em mình.

Nâng cao trách nhiệm phụ huynh

Trao đổi về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Trung tá Trần Văn Tĩnh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 8 cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm.

CSGT phối hợp với nhà trường kiểm tra bãi gửi xe của học sinh. Ảnh: Phạm Công

Theo Trung tá Trần Văn Tĩnh, địa bàn đơn vị quản lý hiện có nhiều công trình xây dựng, phương tiện chở vật liệu hoạt động với tần suất lớn, ảnh hưởng nhất định đến việc đi lại của người dân, trong đó có học sinh.

Trong điều kiện lưu lượng phương tiện đông, nhiều xe có kích thước lớn cùng lưu thông, học sinh cần nâng cao ý thức, tuân thủ quy tắc giao thông và chú ý quan sát để bảo đảm an toàn. Những hành vi như không đội mũ bảo hiểm, đi xe không gắn biển số, thiếu gương chiếu hậu hoặc đi ngược chiều không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn.

Từ thực tế kiểm tra, bên cạnh trách nhiệm của lực lượng chức năng và nhà trường, vai trò của gia đình đặc biệt quan trọng. Phụ huynh cần tìm hiểu quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện, lựa chọn phương tiện phù hợp với con em và tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Đồng thời, người lớn cần yêu cầu con đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, đi đúng phần đường, làn đường, chấp hành tín hiệu giao thông và không thực hiện các hành vi nguy hiểm. Việc nhắc nhở phải đi đôi với giám sát thường xuyên, tránh tình trạng phụ huynh chấp hành quy định nhưng lại buông lỏng quản lý đối với con em mình.

Đối với nhà trường, công tác tuyên truyền cần được duy trì thường xuyên, gắn với việc quản lý phương tiện học sinh sử dụng để đến trường. Khi phát hiện trường hợp vi phạm hoặc phương tiện không phù hợp với độ tuổi, nhà trường cần kịp thời trao đổi với gia đình, phối hợp lực lượng chức năng để có biện pháp chấn chỉnh.

Về phía CSGT, việc kết hợp tuần tra trên đường với kiểm tra tại trường học giúp nâng cao hiệu quả phát hiện, phòng ngừa vi phạm. Công tác xử lý cần đi đôi với tuyên truyền, giải thích quy định để học sinh hiểu rõ trách nhiệm và hậu quả của những hành vi mất an toàn giao thông.

Với 1.320 trường hợp vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh được xử lý trong một tuần, việc bảo đảm an toàn giao thông học đường tiếp tục đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình. Khi mỗi học sinh nâng cao ý thức, mỗi phụ huynh thực hiện đúng trách nhiệm và nhà trường duy trì giáo dục thường xuyên, nguy cơ vi phạm, tai nạn trên hành trình đến trường sẽ từng bước được hạn chế.