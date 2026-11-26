Trong đó, yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, tập trung vào những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở và các công trình, dự án trọng điểm được đặc biệt quan tâm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã trình bày Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027 của Thành ủy.

Chương trình công tác năm 2027 được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Chương trình công tác toàn khóa và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Việc xây dựng chương trình bảo đảm đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố cùng các chỉ đạo của Trung ương; đồng thời kế thừa những nội dung mang tính định kỳ của các nhiệm kỳ trước. Điểm nhấn là việc phân công rõ Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, cơ quan chủ trì và thời gian báo cáo, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm; đồng thời có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông trình bày Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027 của Thành ủy tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, trong chương trình công tác năm 2027, Thành ủy xin ý kiến bổ sung 3 nội dung mới chưa có trong chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đó là Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2027; định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2028; đánh giá kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, Thành ủy điều chỉnh thời gian báo cáo Đề án cải tạo sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét; tăng cường theo dõi, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách. Đối với 84 nội dung do các đảng ủy xã, phường đề xuất, Thành ủy sẽ giao Ban Tổ chức Thành ủy và Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo xem xét, giải quyết, báo cáo cấp có thẩm quyền khi cần thiết.

Theo kế hoạch, trong quý I/2027, Thành ủy sẽ thành lập 15 đoàn kiểm tra tại 45 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác rà soát, lập, công nhận và đồng bộ các quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; việc triển khai các đề án, chương trình toàn khóa, nghị quyết chuyên đề.

Đối với Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027, Thành ủy tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực. Trọng tâm là những nhiệm vụ quan trọng, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm và các vấn đề mới phát sinh; qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông

Đáng chú ý, công tác kiểm tra sẽ tập trung vào tiến độ, chất lượng và việc tháo gỡ những “nút thắt” tại các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách của thành phố. Cùng với đó là việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tập trung xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.

Trong quý II/2027, Thành ủy sẽ tiếp tục thành lập 15 đoàn giám sát tại 45 tổ chức đảng. Trọng tâm là việc thực hiện các chương trình hành động của Thành ủy triển khai nghị quyết của Trung ương; công tác xây dựng, vận hành mô hình tăng trưởng mới nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thủ đô.

Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện 4 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị cũng là nội dung giám sát quan trọng, gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam.