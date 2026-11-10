Hà Nội tăng cường kiểm tra niêm yết và thực hiện giá cước vận tải

Cảnh sát giao thông Hà Nội hướng dẫn xe khách vào vị trí kiểm tra trong đợt tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, ngày 26/8/2026. Ảnh minh họa: Trung Nguyên/TTXVN

Đồng thời, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô cũng tiếp tục rà soát cơ cấu chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước vận tải phù hợp, bảo đảm mức điều chỉnh tương ứng với mức giảm của chi phí nhiên liệu ở thời điểm hiện tại; điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải, hạn chế tình trạng phương tiện chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội giao Phòng Kiểm tra tăng cường kiểm tra công tác kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải hành khách đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, xác minh và xử lý các hành vi tăng giá không đúng quy định trong những tháng cuối năm, dịp Tết Nguyên đán. Phòng Vận tải tiếp tục đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định.

Cùng với đó, Phòng Vận tải phối hợp với Phòng Kiểm tra tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, rà soát, kiểm tra công tác về giá, kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải của các đơn vị vận tải hành khách, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý khi giá nhiên liệu điều chỉnh tăng hoặc không điều chỉnh kê khai giảm giá cước khi giá nhiên liệu đã giảm, góp phần kiểm soát lạm phát.

Trước đó, ngày 7/1, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 6204/UBND-KT về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát gắn với thực hiện kịch bản tăng trưởng hai con số của thành phố. Trong đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động theo dõi diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, kiểm soát chặt các mặt hàng có nguy cơ tăng giá.

Theo công văn, đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá bình quân 10 tháng năm 2026 tăng từ 104% trở lên, các sở, ngành được giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả; phân tích nguyên nhân tăng giá và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá, hạn chế tác động đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình sản xuất, nguồn cung, nhu cầu và biến động giá vật liệu xây dựng; phân tích nguyên nhân tăng giá theo từng chủng loại, kịp thời công bố giá vật liệu theo quy định. Đồng thời, triển khai giải pháp ổn định giá các mặt hàng vật liệu xây dựng chủ yếu như cát, đá, sỏi, đất san lấp; kiểm tra, xác minh những trường hợp tăng giá bất thường, làm rõ chênh lệch giữa giá tại mỏ, bãi tập kết và giá giao tại công trình.

Đối với dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và trông giữ phương tiện, thành phố yêu cầu theo dõi chặt chẽ biến động giá, kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá dịch vụ. Các cơ quan liên quan rà soát yếu tố chi phí hình thành giá vận tải, bảo đảm hoạt động vận tải thông suốt, không để thiếu phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại cuối năm; nghiên cứu, đề xuất giải pháp giảm giá cước vận tải hành khách trong 2 tháng cuối năm 2026.